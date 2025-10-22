Suscríbete
Especiales

Interceramic en Obra Blanca 2025: Arte, lujo y tecnología para el diseño de hoy

October 22, 2025 • 
Caras
interceramic-en-obra-blanca-2025-arte-lujo-y-tecnologia-para-el-diseno-de-hoy.png

En el universo del diseño y la arquitectura, hay encuentros que marcan un antes y un después, Obra Blanca 2025 es uno de ellos. Esta exposición —que ha consolidado su relevancia como el evento de acabados y productos de diseño más importante de México— abrió sus puertas este 14, 15 y 16 de octubre en el Centro de Exposiciones Santa Fe, y una vez más, Interceramic reafirmó su lugar como protagonista indiscutible.

interceramic-en-obra-blanca-2025-arte-lujo-y-tecnologia-para-el-diseno-de-hoy-1.jpg

La firma mexicana, referente en el mundo de la cerámica y los acabados, presentó una propuesta que va mucho más allá del producto: ofreció una experiencia sensorial completa bajo el concepto “Escenarios Sensoriales”, un recorrido inmersivo donde diseño, tecnología y sustentabilidad se entrelazan para conectar con la esencia de quienes habitan cada espacio.

Desde el ingreso al pabellón de Interceramic, la atmósfera es envolvente: Calacatta Picasso, Amethyst, Mystic Stone y Travertino Rosso emergen como esculturas vivas, dando forma a un escenario de bienvenida que evoca la majestuosidad natural reinterpretada con tecnología de vanguardia.

interceramic-en-obra-blanca-2025-arte-lujo-y-tecnologia-para-diseno-de-hoy.jpg

Cada área del espacio Interceramic fue concebida como un microcosmos emocional, desde “Conexión Esencial”, donde el mármol Amethyst y la piedra Intense Clair recrean un santuario de introspección; hasta “Memorias entre sabores”, una cocina viva donde los materiales dialogan con los sentidos y los recuerdos. La colección AuraStone, por ejemplo, transforma superficies en lienzos de emoción y sofisticación, capturando lo tangible y lo etéreo en cada pieza.

interceramic-en-obra-blanca-2025-arte-lujo-y-tecnologia-para-el-diseno-hoy.jpg

Y para cerrar, “Escape Regenerativo”: un spa íntimo donde la piedra Silk Stone y el acabado Essential Warm Powder recrean el lujo del bienestar, complementado con piezas de alta funcionalidad como la grifería Duna o el sanitario inteligente Meissen.

entrevista-Caras-Víctor-Almeida-CEO-Interceramic.jpg

En entrevista exclusiva con Caras, el Lic. Víctor Almeida García, CEO de Interceramic, comparte la importancia de esta participación:

“Obra Blanca” es mucho más que una exposición, es el punto de encuentro entre los líderes del diseño, la arquitectura y la innovación en acabados. Aquí mostramos no solo nuestros productos, sino la experiencia Interceramic: diseño, tecnología, sustentabilidad y servicio al cliente. No es solo un lema: ‘Simplemente lo mejor’ es algo que demostramos con cada detalle”.

El CEO subraya la relevancia de Obra Blanca como plataforma de proyección internacional:

“Este evento ya se codea con las grandes ferias del mundo. El nivel es de clase mundial, y eso nos obliga a seguir elevando la vara. Cada visitante que entra a nuestro espacio tiene que vivir el ‘wow effect’. Ese es nuestro estándar”.

En un contexto económico complejo, con perspectivas desafiantes para la industria de la construcción en 2026, Interceramic apuesta por la innovación como eje de crecimiento. La firma estima una venta de 35 millones de m² de recubrimientos este año, manteniéndose firme a pesar de los vaivenes del mercado.

“Seguimos invirtiendo en tecnología como Color Tech y Real Tech, en nuevos productos como la línea Neostone o AuraStone, en distribución y en experiencia del cliente. Esa combinación es lo que nos distingue. Nuestro compromiso es mejorar la vida de las personas a través del diseño. Que cada espacio sea único, funcional y hermoso”.

Interceramic no solo muestra cerámica, muestra una manera de vivir. Cada uno de sus lanzamientos responde a una filosofía que prioriza la experiencia humana. Espacios que despiertan los sentidos, que cuentan historias y que, más allá de lo estético, generan conexión emocional.

“Una casa debe hablar de quien la habita. No hay dos hogares iguales, y nuestros productos están pensados para que cada persona construya un lugar que lo refleje”, enfatiza Almeida.

En un mundo que evoluciona constantemente, Interceramic nos recuerda que el verdadero lujo está en el detalle, en el diseño consciente y en la capacidad de transformar lo cotidiano en extraordinario.

Interceramic en Obra Blanca 2025 no solo es una exposición: es un manifiesto de lo que significa habitar con estilo, con alma y con propósito. Porque si algo nos deja claro esta experiencia, es que el diseño, cuando se hace bien, no solo se ve… se siente. Conoce sus nuevos lanzamientos en interceramic.com

Sigue leyendo ...
novia-de-charles-leclercjpeg
Personalidades
Ella es la guapa novia mexicana del piloto Charles Leclerc
October 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Max Verstappen mexico
Sports
GP de México 2025: lo que tienes que saber
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
pato-oward-.jpeg
Sports
El mexicano Pato O’Ward conquista el Gran Premio de Toronto en la IndyCar
July 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez

Caras
Más contenido como este
coin-city-donde-los-eventos-brillan-con-la-chispa-del-futuro-y-la-diversion-exclusiva.jpg
Especiales
Coin City: Donde los eventos brillan con la chispa del futuro y la diversión exclusiva
July 02, 2025
 · 
Caras
taco-mendez-llega-a-mexico-con-todo-el-sabor-y-amor-por-los-tacos-desde-barcelona.png
Especiales
Taco Méndez llega a México con todo el sabor y amor por los tacos desde Barcelona
November 13, 2024
 · 
Caras
honor-y-el-legendario-studio-harcourt-llevan-la-fotografia-de-retrato-a-una-nueva-era.png
Especiales
HONOR y el legendario Studio Harcourt llevan la fotografía de retrato a una nueva era
October 03, 2024
 · 
Caras
lo-nuevo-de-honor-grita-lujo-sofisticacion-y-diseno.png
Especiales
Lo nuevo de HONOR grita lujo, sofisticación y diseño
September 26, 2024
 · 
Caras
Perrier y Xile Chile se unen para una experiencia de mixología única
Especiales
Perrier y Xile Chile se unen para una experiencia de mixología única
Los cócteles de Perrier y Xile Chile estarán disponibles por tiempo limitado en el bar Carlotta Reforma dentro del hotel The Ritz-Carlton Mexico City hasta el 25 de abril.
April 11, 2024
 · 
Alberto Rojas
Así fue el brunch back to spring de Rafa Picard
Especiales
Así fue el brunch back to spring de Rafa Picard
El empresario y publirelacionista le dio la bienvenida a la primavera con invitados de lujo.
March 22, 2024
 · 
Alberto Rojas
Portada Caras Abril Victor González Herrera
Especiales
Victor González Herrera en la portada de CARAS de la edición de abril
El director del Grupo Por Un País Mejor nos platicó en exclusiva de todos sus planes y de lo que lo motiva a levantarse todos los días para construir un mejor país.
March 21, 2024
 · 
Jorge Alférez
Qué son los premios CARAS Mujeres En El Mundo De La Comunicación
Especiales
Qué son los premios CARAS Mujeres En El Mundo De La Comunicación
Hoy fue nuestra primera entrega de premios a las mujeres más influyentes en el mundo de la comunicación en México.
March 20, 2024
 · 
Alberto Rojas
Ellas fueron las periodistas reconocidas en los premios CARAS Mujeres En El Mundo De La Comunicación
Especiales
Ellas fueron las periodistas reconocidas en los premios CARAS Mujeres En El Mundo De La Comunicación
Reconocimos a 10 mujeres de diferentes que han dejado huella en los diferentes ámbitos el periodismo mexicano.
March 20, 2024
 · 
Alberto Rojas