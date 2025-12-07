Suscríbete
FIFA anunció a Salma Hayk como embajadora de la Copa Mundial 2026

La actriz mexicana originaria de Coatzacoalcos, Veracruz fue nombrada embajadora oficial de la Copa que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá

Diciembre 06, 2025 
Diana Laura Sánchez
salma hayek.jpg

Getty Images

Salma Hayek junto al actor Matthew Mcconaughey, serán embajadores del Mundial, según se anunció el viernes durante el sorteo de los equipos en la ciudad de Washington DC. Además existen otros embajadores designados a nivel local por las ciudades sedes como la medallista olímpica mexicana Alejandra Orozco, quien es embajadora de Jalisco para el Mundial de futbol.

A lo largo de su carrera, Salma ha tenido otros nombramientos como embajadora, en 2019 fue nombrada como tal por los 500 años de la Fundación de Veracruz, también es conocida por realizar labores de causa social y activismo y su trabajo en conciencia sobre la violencia contra las mujeres y la discriminación.

Ambos participaron como consejeros del exfutbolista inglés Rio Ferdinand, conductor del sorteo y catalogado por la FIFA como “Legend”. Su presencia se dio a través de un video transmitido durante el evento del sorteo, donde Salma Hayek aconsejó al anfitrión recurrir a “verdaderos expertos”, mientras Mconaughey lo invita a relajarse y confiar en el proceso.

La participación de ambos fue uno de los momentos más comentados del evento, pues le dio un toque especial al inicio de la ceremonia.

Salma compartirá responsabilidades con deportistas de élite, quienes también apoyarán en la difusión del gran evento mundial.

Salma Hayek
