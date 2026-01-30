Fallece Catherine O’Hara, ícono del cine y la televisión a los 71 años

La legendaria actriz Catherine O’Hara falleció a los 71 años, según informaron medios y redes sociales tras confirmarse la noticia este jueves. Reconocida por sus papeles inolvidables en películas y series que marcaron generaciones, O’Hara se ganó un lugar destacado en la cultura popular tanto en comedia como en drama.

O’Hara alcanzó fama mundial en la década de los 90 por interpretar a Kate McCallister, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito (Home Alone), una de las comedias más queridas de todos los tiempos. También fue parte del elenco memorables de Beetlejuice, junto a Winona Ryder, donde su actuación como parte de una familia excéntrica se volvió icónica.

En años recientes, la actriz continuó su éxito con papeles televisivos aclamados por la crítica, incluyendo su participación en la serie The Studio, protagonizada por Seth Rogen, que reafirmó su versatilidad y vigencia artística.

Catherine O’Hara será recordada no solo por sus papeles emblemáticos, sino por su humor único, su carisma inigualable y la influencia que dejó en varias generaciones de espectadores y creadores de contenido.