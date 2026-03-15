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Talento mexicano en Hollywood: los artistas de México que han ganado el Oscar

¿Quiénes son los mexicanos que han dejado al país en alto al ganar el premio más importante del mundo del cine… Los Premios Oscar?

Marzo 15, 2026 • 
Vanessa Villalba Alcocer
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A lo largo de la historia de los Premios Oscar, el talento mexicano ha dejado una huella en la industria cinematográfica internacional. Desde actores y directores, hasta diseñadores y técnicos, diversos artistas originarios de México han logrado conquistar los premios, consolidando al país como una de las potencias creativas más influyentes del cine mundial.

El Hollywood clásico

Uno de los primeros mexicanos en triunfar en los Oscar fue Emile Kuri, quien obtuvo dos premios de Mejor Dirección de Arte en las películas The Heiress (1949) y 20,000 Leagues Under the Sea (1954).

Más tarde, el actor Anthony Quinn se convirtió en una figura histórica al ganar dos Premios Oscar como Mejor Actor de Reparto por ¡Viva Zapata! (1952) y Lust for Life (1956).

La era dorada de los directores mexicanos

En años recientes, México ha ganado gran protagonismo gracias a cineastas reconocidos internacionalmente como Alfonso Cuarón, Alejandro Gomzález Iñárritu y Guillermo del Toro, mejor conocidos en Hollywood como “los tres amigos”. Estos tres directores mexicanos han dominado la categoría de Mejor Director durante la última década.

Cuarón es uno de los mexicanos más premiados por la Academia, con cinco Oscar obtenidos por trabajos como Gravity (2013) y Roma (2018). Con Gravity, Cuarón se convirtió en el primer director mexicano en ganar el Oscar a Mejor Director, además de obtener el premio a Mejor Edición por la misma película.

Con Roma logró algo muy poco común: ganar Mejor Director y Mejor Fotografía de su propia película, además de obtener el premio a Mejor Película en Lengua Extranjera.

Tras el logro de Cuarón como el primer mexicano en ganar el Oscar a dirección, el año después, Alejandro González Iñárritu obtuvo el mismo premio de forma consecutiva por Birdman y The Revenant.

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Con Birdman (2014) ganó tres Oscar en una sola noche: Mejor Película (como productor), Mejor Director y Mejor Guión Original. Al año siguiente, con The Revenant (2015) hizo historia al ganar Mejor Director dos años seguidos, algo que muy pocos cineastas han logrado. En 2019 también recibió un Oscar especial por innovación cinematográfica con su proyecto Carne y Arena, una instalación de realidad virtual.

Por su parte, Guillermo del Toro ganó en 2018 los premios a Mejor Director y Mejor Película, como productor, por The Shape of Water, convirtiéndolo en el tercer director mexicano en llevarse el Oscar. Posteriormente, en 2023 obtuvo su tercer Oscar a Mejor Película Animada con Pinocho.

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Otros mexicanos que han brillado en la Academia

Además de los directores, varios especialistas mexicanos han sido reconocidos en distintas categorías técnicas. Después del premio a Anthony Quinn en 1957, pasaron varias décadas antes de que otro mexicano volviera a ganar un Oscar.

Fue hasta que en 2007 cuando Eugenio Caballero obtuvo el premio a Mejor Dirección de Arte por la película Pan’s Labyrinth. En esta misma producción, Guillermo Navarro también ganó el Oscar a Mejor Fotografía.

Entre los cinefotógrafos más destacados se encuentra el mexicano Emmanuel Lubezki, quién ganó el Oscar a Mejor Fotografía tres años consecutivos por su trabajo en las películas Gravity, Birdman y The Revenant.

México en alto

Estos premios reflejan cómo el talento del país ha influido en algunas de las producciones más importantes del cine contemporáneo.

Con cada edición de los Oscar, México continúa demostrando su capacidad creativa y su impacto en la industria cinematográfica global. La presencia constante de cineastas, actores y técnicos mexicanos en las nominaciones confirma que el país seguirá siendo una pieza clave en el futuro del cine internacional.

Premios Oscar
Vanessa Villalba Alcocer
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