Revista
Personalidades

Autumn Durald Arkapaw hace historia al ganar el Oscar a Mejor Cinematografía 2026

La directora de fotografía de Sinners se convierte en la primera mujer en la historia en ganar esta categoría en los Premios de la Academia

Marzo 15, 2026 • 
Tania Franco
Autumn Durald Arkapaw hace historia al ganar el Oscar a Mejor Cinematografía 2026

Kevin Winter/Getty Images

La 98.ª edición de los Premios Oscar dejó un momento histórico para la industria cinematográfica. La directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw ganó el premio a Mejor Cinematografía por su trabajo en la película Sinners, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en ganar esta categoría en los Premios de la Academia.

Me gustaría que todas las mujeres se pongan de pie, porque no estaría aquí sin ellas.
Autumn Durald Arkapaw.

El reconocimiento marca un hito dentro de una de las áreas más dominadas históricamente por hombres en Hollywood. A lo largo de la historia de los Oscar, muy pocas mujeres habían sido nominadas en esta categoría, lo que hace que el triunfo de Arkapaw represente un paso importante para la representación femenina detrás de la cámara.

Su trabajo en Sinners destacó por su estilo visual y el uso expresivo de la luz y el encuadre, elementos que fueron ampliamente elogiados por críticos y especialistas durante la temporada de premios. Con este triunfo, Arkapaw consolida su lugar como una de las voces más importantes de la cinematografía contemporánea y abre una nueva etapa para las mujeres dentro de esta disciplina.

Además de esta victoria histórica, Autumn Durald Arkapaw estaba nominada únicamente en esta categoría, Mejor Cinematografía, por su trabajo en Sinners.

Oscares
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
¡El momento viral de Macaulay Culkin! Sorprende al pedir selfies a otras celebridades
Entretenimiento
¡El momento viral de Macaulay Culkin! Sorprende al pedir selfies a otras celebridades
Marzo 13, 2026
 · 
Tania Franco
Dennis Quaid habla de la trágica muerte de Natasha Richardson, su compañera en "Juego de gemelas"
Personalidades
Dennis Quaid habla de la trágica muerte de Natasha Richardson, su compañera en “Juego de gemelas”
Marzo 13, 2026
 · 
Tania Franco
La “niña más bella del mundo”, Thylane Blondeau, anuncia su compromiso con Ben Attal
Personalidades
La “niña más bella del mundo”, Thylane Blondeau, anuncia su compromiso con Ben Attal
Marzo 12, 2026
 · 
Tania Franco
Netflix hará una serie de la historia Frida Kahlo y Diego Rivera
Personalidades
Netflix hará una serie de la historia Frida Kahlo y Diego Rivera
Marzo 12, 2026
 · 
Tania Franco
papas-de-fatima-bosch.jpeg
Personalidades
Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch aclara polémica tras el triunfo de Miss Universo
Bernardo Bosch emitió un comunicado donde aclara su situación legal con Pemex y los supuestos negocios que lo vincularon con Raúl Rocha, presidente de MU
Noviembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
pedro friedeberg y su hija
Personalidades
Falleció el artista Pedro Friedeberg a los 90 años
Su familia informó que el pintor y arquitecto murió rodeado de sus seres queridos en su casa en San Miguel de Allende
Marzo 05, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
hijos de carlos salinas
Personalidades
Los hijos de Carlos Salinas de Gortari: así son sus vidas hoy
Marzo 06, 2021
 · 
Comercial
Entre el amor, la fe y el emotivo regreso de Il Volo a México
Personalidades
Entre el amor, la fe y el emotivo regreso de Il Volo a México
En su regreso al Auditorio Nacional, el grupo nos habló sobre música, caballerosidad y su nueva etapa artística
Marzo 03, 2026
 · 
Tania Franco