Autumn Durald Arkapaw hace historia al ganar el Oscar a Mejor Cinematografía 2026

La 98.ª edición de los Premios Oscar dejó un momento histórico para la industria cinematográfica. La directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw ganó el premio a Mejor Cinematografía por su trabajo en la película Sinners, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en ganar esta categoría en los Premios de la Academia.

Me gustaría que todas las mujeres se pongan de pie, porque no estaría aquí sin ellas. Autumn Durald Arkapaw.

El reconocimiento marca un hito dentro de una de las áreas más dominadas históricamente por hombres en Hollywood. A lo largo de la historia de los Oscar, muy pocas mujeres habían sido nominadas en esta categoría, lo que hace que el triunfo de Arkapaw represente un paso importante para la representación femenina detrás de la cámara.

Su trabajo en Sinners destacó por su estilo visual y el uso expresivo de la luz y el encuadre, elementos que fueron ampliamente elogiados por críticos y especialistas durante la temporada de premios. Con este triunfo, Arkapaw consolida su lugar como una de las voces más importantes de la cinematografía contemporánea y abre una nueva etapa para las mujeres dentro de esta disciplina.

Además de esta victoria histórica, Autumn Durald Arkapaw estaba nominada únicamente en esta categoría, Mejor Cinematografía, por su trabajo en Sinners.