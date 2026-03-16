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Jessie Buckley es la primera irlandesa en ganar el Oscar a Mejor Actriz

La intérprete ganó el Oscar por su papel en la película Hamnet, dirigida por Chloé Zhao

Marzo 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Al subir al escenario, Jessie Buckley dio un discurso en el que agradeció al equipo de la película y dedicó el premio a su familia. Recordó que la ceremonia coincidía con el Día de la Madre en Reino Unido, por lo que dedicó el Oscar a las madres y a su hija.

La actriz habló sobre la fuerza creativa y el amor de las madres y afirmó que el premio celebraba “el hermoso caos que es el corazón de una madre”. También agradeció a su pareja y bromeó diciendo que les gustaría tener muchos hijos con él, lo que provocó risas y aplausos del público. Zendaya fue la encargada de anunciar y entregar la estatuilla a la actriz.

¿De qué trata Hamnet?

Es un drama histórico basado en la novela de Maggie O’Farrell, la historia sigue a Agnes Hathaway, esposa de William Shakespeare, interpretada por Buckley. La trama explora el dolor de la familia tras la muerte de su hijo de 11 años, Hamnet, y cómo esa tragedia influyó en la creación de la obra Hamlet. En la película, comparte pantalla con Paul Mescal, quien interpreta a Shakespeare.

La película se puede rentar o comprar en formato digital en plataformas como Amazon Prime Video y Apple TV.

Premios Oscar
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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