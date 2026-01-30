Suscríbete
El asombroso cambio dela actriz que interpretó a Kelsi de “High School Musical”

La actriz sorprendió al reaparecer en un video por el 20 aniversario de High School Musical, donde agradeció esa etapa de su vida y dejó a todos impactados por lo distinta que luce hoy

Enero 30, 2026 • 
Tania Franco
A casi dos décadas del estreno de High School Musical, el fenómeno juvenil que marcó a toda una generación, Olesya Rulin, quien interpretó a la tímida y talentosa pianista Kelsi Nielsen, volvió a ser tema de conversación.

Recientemente, la actriz compartió un video con motivo del 20 aniversario de la película, en el que se mostró agradecida por haber formado parte de una historia que cambió su vida profesional y personal. Sin embargo, más allá del mensaje nostálgico, lo que captó la atención de los fans fue su notable transformación física, muy distinta a la imagen que muchos recuerdan de la saga de Disney.

De Kelsi Nielsen a una nueva etapa personal

En High School Musical, Kelsi era el símbolo de la sensibilidad artística: una compositora brillante que ayudaba a Troy y Gabriella a perder el miedo de cantar frente al público. Hoy, Olesya Rulin luce una imagen más madura y alejada del personaje adolescente que la lanzó a la fama. Casada y mamá de una linda niña.

Tras su paso por Disney, la actriz continuó trabajando en cine y televisión, participando en películas como Forever Strong y A Thousand Cuts, así como en series como CSI: Miami, NCIS y SEAL Team. Además, ha explorado el modelaje y mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte fragmentos de su vida actual.

Nostalgia y evolución

El video conmemorativo no solo despertó recuerdos entre los seguidores de High School Musical, sino que también evidenció cómo el tiempo y las experiencias transforman a quienes crecieron frente a las cámaras. Olesya Rulin dejó claro que esa etapa fue fundamental en su vida, aunque hoy se encuentra en un momento completamente distinto.

Instagram.

Un reencuentro con el pasado que confirma que, aunque Kelsi sigue viva en la memoria colectiva, la actriz ha sabido reinventarse y escribir su propia historia lejos de los pasillos de East High.

