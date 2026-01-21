¿Cómo se ven hoy los protagonistas de High School Musical, 20 años después de su estreno?

Han pasado 20 años desde que High School Musical convirtió los pasillos de East High en un símbolo pop y sus canciones en himnos generacionales. Hoy, la nostalgia está más viva que nunca: el elenco celebra dos décadas desde el estreno de una historia que marcó a millones y que, de paso, lanzó a varios de sus protagonistas al estrellato.

Zac Efron y Vanessa Hudgens

Zac Efron dejó atrás el molde de galán juvenil para construir una carrera más diversa, con papeles que han mostrado su evolución como actor. Vanessa Hudgens, por su parte, pasó de ser la chica tímida con gran voz a consolidarse como artista multifacética, entre la actuación, la música y el teatro.

Ashley Tisdale

La actriz que interpretó a Sharpay Evans se transformó de reina absoluta del drama escolar en una figura que ha seguido creciendo en el entretenimiento con nuevos proyectos. Con recientes polémicas con Hillary Duff y Meghan Trainor.

Lucas Grabeel

El querido Ryan Evans ha mantenido su vínculo con lo creativo, explorando actuación y música.

Corbin Bleu

A 20 años del estreno, el actor encontró su lugar natural en el teatro musical, brillando sobre los escenarios del West End y formando parte de producciones de gran formato como The Great Gatsby, donde hoy suma nominaciones y reconocimiento. De East High al teatro internacional, su evolución confirma que el talento también sabe crecer con el tiempo.

Monique Coleman

Ella demuestra que el espíritu de High School Musical sigue intacto. La actriz continúa activa en el mundo del entretenimiento, explorando nuevas facetas creativas —como el patinaje sobre hielo— y celebrando el movimiento, la disciplina y la constancia como parte de su presente. De Taylor McKessie a una artista en evolución constante.

Cada uno ha encontrado su propio lugar en el mundo del entretenimiento, manteniendo el cariño de los fans que los vieron crecer en pantalla. Hoy, High School Musical no solo es un recuerdo, sino un testimonio de cómo una historia juvenil puede dejar una huella duradera en toda una generación.