Entretenimiento

Murió el reconocido productor Pedro Torres

El exesposo de Lucía Méndez murió a los 72 años tras luchar contra una complicada enfermedad

Enero 30, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
murio-pedro-torres

La noticia de la muerte del exproductor de “Big Brother”, Pedro Torres fue anunciada a través de su cuenta oficial de Instagram. “Con profundo pesar, la familia Torres Castilla, comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de su familia, hijos, esposa, suegra y hermanos, yernos, hermanos, sobrinos, familia extendida y compañeros agradecemos hasta el último momento las muestras de cariño, solidaridad recibidas durante su enfermedad, y solidaridad de la mano de su familia, dice la publicación.

Aunque no se ha dado a conocer de manera oficial la causa de su muerte, se sabe que estaría relacionada con el padecimiento que enfrentaba desde hace meses. Pedro fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegeneativa incurable que afecta el tronco cerebral y la médula espinal, encargadas del control de movimiento de los músculos.

La familia pidió privacidad en estos momentos y mencionó que habrá una misa en su honor y el funeral será privado. “Pedimos se les valore la privacidad en esta honra de dolor y sepan que el velorio será en privado. Pueden honrarlo uniéndose en la intención de las misas que se oficiarán por su eterno descanso y acompañarlo en oración. Agradecemos su cariño, comprensión y respeto”.

Pedro nació en Saltillo, Coahuila, en 1953. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac y continuó su formación en la London International Film School. Empezó su carrera profesional en 1975 como camarógrafo en los estudios Churubusco, y con el tiempo dio el salto a la producción.

Uno de los trabajos más recordados es la producción del reality Big Brother para Televisa en el año 2000. Además fue director general de Endemol México, donde consolidó su papel como ejecutivo clave en la producción televisiva.

Pedro Torres
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
