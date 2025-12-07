Ella es Magui Corceiro, la guapa novia del piloto Lando Norris

Este domingo, el piloto británico de McLaren Lando Norris se convirtió en el nuevo campeón del mundo de la F1 tras terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi. El joven de 26 años conquistó su primer título de la máxima categoría del automovilismo.
Lando celebró esta victoria con un apasionado beso de su novia Magui Corceiro, la modelo e influencer portuguesa con quien confirmó su romance en septiembre.
Magui acompañó a Lando durante la temporada, aunque mantuvieron su romance en secreto. En una reciente entrevista, el piloto dijo, “nos conocimos hace unos años, pero nunca estuvimos realmente juntos.Es alguien con quien puedo ser yo mismo. Es muy sencilla y además lleva una vida bastante alocada. Es genial cuando podemos alquilar un barco por un día o ir a casa juntos y relajarnos”.
Antes de ser pareja de Lando, Magui fue pareja del fubolista lusitano, Joao Félix. El romance entre el piloto y la modelo comenzó con múltiples rumores que se extendieron por dos años, cuando el piloto y la modelo hicieron varias apariciones juntas hasta que decidieron oficializar su relación en el GP de Mónaco.
Magui de 23 años de edad, en sus redes sociales acumula más de dos millones de seguidores. Además de modelo, tiene una carrera como actriz, que incluye su participación en la serie de ciencia ficción Punto Nemo, así como producciones como Citas Barcelona. Además, ha protagonizado campañas para marcas como Armani Beauty y Vichy. En la televisión participó en la edición portuguesa de Dancing with the Stars en 2020.