Colate rompe el silencio sobre la custodia de su hijo

En medio de la batalla legal que enfrenta con Paulina Rubio tras su separación, Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate aclaró que nunca ha solicitado la custodia de su hijo de 14 años

Marzo 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
En entrevista con Despierta América, Colate dijo que la narrativa mediática ha sido equivocada, pues se le ha atribuido que ha peleado la custodia de su hijo a Paulina Rubio, sin embargo, no es así. “Siempre lo he oído, siempre lo aclaro, yo nunca he pedido la custodia. Yo todas las pelas que hemos tenido todo esto siempre ha sido pues para ir a España, no sé qué, cuánto. Y ahora para un cambio, a veces para un cambio de régimen”, expresó, sobre la posibilidad de que su hijo pueda vivir en España, respetando los acuerdos legales.

Colate añadió que su hijo desea vivir con él, “lo lleva expresando desde hace mucho tiempo, pero bueno, siempre seguíamos aquí, pero desde hace algunos años lo que estamos pidiendo es eso. Lo que está pidiendo, lo que estamos de alguna manera debatiendo en la corte, es si el niño se puede ir a vivir a España o no”.

En este sentido, dio a conocer que el próximo encuentro que tendrá con Paulina Rubio en los tribunales por el caso de su hijo Nicolás, está programado para los días 4,5 y 8 de mayo en la Corte familiar de Miami, audiencia en la que se definirá con quién vivirá el adolescente.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
La polémica explicada del CEO de la cadena de hamburguesas más grande del mundo
Entretenimiento
La polémica explicada del CEO de la cadena de hamburguesas más grande del mundo
Marzo 13, 2026
 · 
Tania Franco
georgina-rodriguezjpeg
Entretenimiento
Georgina Rodríguez derrocha elegancia con Valentino en Roma
Marzo 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
laura-pausini.JPG
Entretenimiento
Laura Pausini estrena “Yo canto 2" , un homenaje a los grandes compositores en español
Marzo 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Harry Styles revela el momento de libertad que inspiró su regreso a la música
Entretenimiento
Harry Styles revela el momento de libertad que inspiró su regreso a la música
Marzo 13, 2026
 · 
Tania Franco
Chayanne, Marilisa Maronesse y su hijo Lorenzo.jpg
Entretenimiento
El antes y después de la esposa de Chayanne: así era la vida de Marilisa Maronesse cuando conoció al cantante
El cantante puertorriqueño y la ex modelo venezolana se casaron en 1992 y tienen dos hijos
Marzo 07, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
luis-miguel-hijosjpg
Entretenimiento
Reaparece el hijo de Luis Miguel y sorprende por cómo luce
El joven de 19 años, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula es casi idéntico a su papá
Marzo 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
JAIME.CAMIL.BY.ALONSO.ISABELLA.MURILLO.2026.13.jpg
Entretenimiento
EN PORTADA Jaime Camil rompe el silencio sobre la época “difícil” de su carrera
El actor regresa a México para hacer teatro musical y, a corazón abierto, nos habla de su familia, de cuando se le subió la fama, la compleja relación con su padre y la salud mental masculina
Marzo 11, 2026
 · 
Lucía Alarcón de Zamacona
mexicanos-premios-oscar.jpeg
Entretenimiento
Ellos son los mexicanos que compiten por un Premio Oscar este 2026
Para la 98a edición de los galardones más importantes del cine, el talento mexicano está presente en la lista de nominados
Marzo 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez