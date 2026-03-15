Colate rompe el silencio sobre la custodia de su hijo

En entrevista con Despierta América, Colate dijo que la narrativa mediática ha sido equivocada, pues se le ha atribuido que ha peleado la custodia de su hijo a Paulina Rubio, sin embargo, no es así. “Siempre lo he oído, siempre lo aclaro, yo nunca he pedido la custodia. Yo todas las pelas que hemos tenido todo esto siempre ha sido pues para ir a España, no sé qué, cuánto. Y ahora para un cambio, a veces para un cambio de régimen”, expresó, sobre la posibilidad de que su hijo pueda vivir en España, respetando los acuerdos legales.
Colate añadió que su hijo desea vivir con él, “lo lleva expresando desde hace mucho tiempo, pero bueno, siempre seguíamos aquí, pero desde hace algunos años lo que estamos pidiendo es eso. Lo que está pidiendo, lo que estamos de alguna manera debatiendo en la corte, es si el niño se puede ir a vivir a España o no”.
En este sentido, dio a conocer que el próximo encuentro que tendrá con Paulina Rubio en los tribunales por el caso de su hijo Nicolás, está programado para los días 4,5 y 8 de mayo en la Corte familiar de Miami, audiencia en la que se definirá con quién vivirá el adolescente.