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Rosalía se disculpa por sus declaraciones sobre Pablo Picasso

La cantante española salió a aclarar la polémica generada en redes sociales tras sus comentarios sobre el pintor, los cuales desataron un debate sobre la posibilidad de separar la obra de un artista de su vida personal

Marzo 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Todo comenzó después de que en una conversación pública, la intérprete Rosalía expresara su admiración por el pintor y afirmara que nunca le había molestado diferenciar entre el creador y su obra. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente, especialmente porque Picasso ha sido objeto de críticas históricas por presuntos comportamientos violentos y misóginos hacia algunas de sus parejas. En este contexto, usuarios en redes sociales cuestionaron las palabras de la cantante, señalando que su postura podía interpretarse como una minimización de las denuncias relacionadas con la vida privada del artista.

Ante la ola de críticas, Rosalía decidió pronunciarse públicamente a través de un video en redes sociales para explicar sus palabras y ofrecer disculpas. La artista reconoció que habló del tema sin tener suficiente información y admitió que desconocía la existencia de casos documentados de maltrato atribuidos al pintor.

“Es verdad que me he equivocado”, expresó la cantante, quien también agradeció a quienes le hicieron notar el contexto histórico alrededor de la figura de Picasso y afirmó que la conversación le sirvió para reflexionar y aprender.

Rosalía reiteró su intención de seguir informándose antes de emitir opiniones sobre asuntos sensibles y lamentó que sus palabras hayan causado malestar. La cantante concluyó su mensaje reafirmando su respeto hacia las víctimas de violencia y subrayó la importancia de aceptar estos debates con responsabiliad.

Rosalía
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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