Nacido en Toronto, Canadá, se mudó a Los Ángeles en la adolescencia para estudiar arquitectura en la Universidad del Sur de California. Tras fundar su propio estudio, rompió con los principios arquitectónicos tradicionales de simetría, utilizando formas geométricas poco convencionales y materiales inacabadados.

Una enfermedad respiratoria puso fin a la vida del creador que, desde finales del siglo XX, fue uno de los mayores exponentes de la arquitectura contemporánea y maestro del destructivimo.

Su diseño del Museo Guggenheim de Bilbao, recubierto de titanio ondulado, lo catapultó a la fama en 1997, al tiempo que ponía a la ciudad vasca en el mapa internacional. También fue reconocido por una carrera marcada por obras emblemáticas además del Museo Soumaya, como el Museo Guggenheim de Bilbao, el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles y la Fundación Louis Vuitton en París.

La fundación Solomon R. Guggenheim reconoció en su momento el edificio como una de las piezas más influyentes de la arquitectura contemporánea, y no solo por su impacto visual: su presencia impulsó la regeneración urbana de la capital vizcaína y consolidó a Gehry como un referente mundial.