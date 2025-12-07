Lando Norris se corona Campeón Mundial de la Fórmula 1 este 2025

Lando Norris hizo historia al convertirse en el Campeón Mundial de la Fórmula 1 2025, un logro que marca el punto más alto de su carrera desde su debut en la categoría. El británico selló su coronación en el Gran Premio de Abu Dabi, donde aseguró los puntos necesarios para mantenerse a la cabeza del campeonato.

La temporada 2025 destacó por su regularidad, manejo estratégico y evolución constante dentro de McLaren, equipo que vuelve a lo más alto del automovilismo tras años de reconstrucción. Norris se consolidó como uno de los pilotos más competitivos del año, con múltiples podios y actuaciones clave que lo posicionaron como favorito en la recta final.

Su primer campeonato no solo representa un triunfo personal, sino también un momento histórico para McLaren, que celebra el regreso a la cima de la F1. Con este título, Lando Norris se perfila como una de las figuras más influyentes de la nueva generación del deporte.