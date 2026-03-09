Kate Middleton deslumbra en azul junto al príncipe William en una de las citas más importantes de la realeza
Los príncipes de Gales asistieron al servicio del Commonwealth Day 2026 en la Abadía de Westminster, donde la princesa destacó con un sofisticado look azul que reafirma su estatus como icono de estilo real
La familia real británica se reunió en Londres para conmemorar el Commonwealth Day con el tradicional servicio religioso celebrado en la Westminster Abbey. Al evento asistieron el Rey Carlos III y la Reina Camilla, quienes encabezaron la ceremonia acompañados por varios miembros de la monarquía.
Entre los asistentes destacaron también William, príncipe de Gales, y Catherine, princesa de Gales, quienes continúan consolidando su papel dentro de la agenda oficial de la corona. El servicio anual reúne a representantes de los 56 países que integran la Commonwealth, una asociación internacional de naciones vinculadas históricamente al Reino Unido. La ceremonia combina elementos religiosos, discursos y presentaciones culturales que reflejan la diversidad de esta comunidad global.
Celebrado cada año en la histórica abadía londinense, el evento es considerado uno de los actos más simbólicos del calendario real británico, ya que reafirma los lazos diplomáticos y culturales entre los países miembros de la Commonwealth y la monarquía encabezada por el rey Carlos III.