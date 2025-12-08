Los 3 episodios mejor calificados de Stranger Things según IMDb

A lo largo de una década, “Stranger Things” se ha convertido en uno de los mayores fenómenos televisivos de Netflix. Desde su estreno en 2016, la serie creada por los hermanos Duffer conquistó a millones con su mezcla de nostalgia ochentera, misterio, ciencia ficción y personajes que se volvieron parte de la cultura pop. Ahora, tras diez años marcando tendencias y acumulando una de las bases de fans más leales del mundo, la historia llega a su final.

El Volumen 1 de la temporada final de “Stranger Things” llegó con fuerza y ya rompió récords dentro de la saga. Su episodio 4, titulado “Hechicero”, se posicionó inmediatamente como el capítulo mejor calificado en toda la historia de la serie, alcanzando un 9.7/10 en IMDb, la base de datos audiovisual más consultada del mundo. La reacción fue casi inmediata: usuarios calificaron el episodio minutos después de su estreno, destacando su tensión narrativa, producción y desarrollo emocional.

1. “Hechicero” – 9.7/10

Temporada 5, Volumen 1, Episodio 4 (2025).

Con su tono oscuro, revelaciones clave y uno de los momentos más intensos de la temporada final, este capítulo se convirtió en el mejor evaluado de toda la saga.

2. “La masacre en el laboratorio de Hawkins” – 9.6/10

Temporada 4, Episodio 7 (2022).

Un episodio fundamental que reveló el origen de varios sucesos centrales de la serie y marcó un antes y un después en la narrativa de Eleven y Vecna.

3. “Querido Billy” – 9.5/10

Temporada 4, Episodio 4 (2022).

Recordado por la icónica escena de Max y “Running Up That Hill”, este capítulo se mantiene como uno de los momentos más emotivos y visualmente impactantes de Stranger Things.

Con el estreno de Hechicero, la temporada final reafirma el impacto global de la serie y consolida un cierre a la altura del fenómeno cultural que ha sido desde 2016. El cierre definitivo de la serie se estrenará el 25 de diciembre en Netflix, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más esperados del año y marcando el fin de una era para una de las producciones más influyentes del streaming.