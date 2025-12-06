Suscríbete
La hija del cineasta Alfonso Cuarón sorprende como telonera de Dua Lipa

Tess Bu Cuarón cautivó al público con su voz en el Estadio GNP Seguros

Diciembre 06, 2025 • 
Tania Franco
Tess Bu Cuarón.

La última noche del tour de Dua Lipa en la CDMX tuvo un momento inesperado, donde Tess Bu Cuarón, hija del reconocido director mexicano Alfonso Cuarón, abrió el concierto y conquistó al público del Estadio GNP Seguros con su talento musical.

Durante el cierre de las tres fechas sold out de Dua Lipa en la capital, los asistentes fueron recibidos por la interpretación íntima y poderosa de Tess, quien ha comenzado a forjar su propio camino en la música. Su actuación destacó por su estilo indie-pop, su voz cálida y una seguridad escénica que llamó la atención desde el primer momento.

Aunque conocida por su vínculo familiar con uno de los cineastas más influyentes de México, Tess demostró que su propuesta artística merece atención por mérito propio.

Dua Lipa
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
