Dua Lipa sorprende en CDMX con “Amor prohibido” en el Estadio GNP Seguros

Dua Lipa volvió a demostrar por qué México la adora. Durante su tercera y última noche en el Estadio GNP Seguros, la estrella británica regaló un homenaje a Selena Quintanilla al interpretar “Amor prohibido” frente a más de 60 mil asistentes.

El público explotó en gritos desde los primeros acordes, y Dua —con rumores de que su gran cierre sería Luis Miguel o Juan Gabriel— finalizó con la canción de Selena Quintanilla.

Este gesto no solo cerró la noche y lo que Dua Lipa ha construido con México. Después de su icónica taquería y sus repetidas salidas y paseos por la CDMX al lado de su prometido Callum Turner. A pesar de los rumores de la poca euforia que se vivió dentro de los conciertos de la británica, nuestro país siempre la recibirá con amor.