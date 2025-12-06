Suscríbete
Entretenimiento

Dua Lipa sorprende en CDMX con “Amor prohibido” en el Estadio GNP Seguros

La cantante cerró su última noche en la capital mexicana con una sorpresa, no eligió ninguna canción de Juan Gabriel o Luis Miguel

Diciembre 05, 2025 • 
Tania Franco
Dua Lipa sorprende en CDMX con “Amor prohibido” en el Estadio GNP Seguros

Samir Hussein/Samir Hussein/Getty Images for Dua Lipa

Dua Lipa volvió a demostrar por qué México la adora. Durante su tercera y última noche en el Estadio GNP Seguros, la estrella británica regaló un homenaje a Selena Quintanilla al interpretar “Amor prohibido” frente a más de 60 mil asistentes.

El público explotó en gritos desde los primeros acordes, y Dua —con rumores de que su gran cierre sería Luis Miguel o Juan Gabriel— finalizó con la canción de Selena Quintanilla.

Este gesto no solo cerró la noche y lo que Dua Lipa ha construido con México. Después de su icónica taquería y sus repetidas salidas y paseos por la CDMX al lado de su prometido Callum Turner. A pesar de los rumores de la poca euforia que se vivió dentro de los conciertos de la británica, nuestro país siempre la recibirá con amor.

Dua Lipa
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
rosalia-gira-mexico.jpeg
Entretenimiento
Rosalía anuncia nuevas fechas en México con su gira Lux Tour 2026
Diciembre 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer lopez fotos ia
Entretenimiento
Jennifer Lopez cubre tatuaje dedicado a su exesposo Ben Affleck
Diciembre 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kim-cattrall-bodajpeg
Entretenimiento
Kim Cattrall se casa por cuarta vez a sus 69 años con Russell Thomas
Diciembre 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian nodal cazzu
Entretenimiento
Christian Nodal demanda a Cazzu por la pensión de su hija Inti
Diciembre 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
harry-potter-hbo-actores-nueva-serie.jpg
Entretenimiento
Netflix anuncia acuerdo para comprar Warner Bros y HBO
El gigante del streaming adquirirá las series de HBO y HBO Max, así como las producciones de Warner Bros Discovery
Diciembre 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Justin Bieber revela cuál es su canción navideña favorita de Under the Mistletoe
Entretenimiento
Justin Bieber revela cuál es su canción favorita de su álbum navideño “Under the Mistletoe”
En un tierno momento desde el coche junto a Hailey Bieber, el cantante recordó las primeras canciones que grabó en su carrera y cuál ocupa un lugar especial en su corazón
Diciembre 05, 2025
 · 
Tania Franco
Noah Schnapp y Charles Leclerc se parecen
Entretenimiento
¿Noah Schnapp y Charles Leclerc se parecen?
Una comparación que nació en redes y que rápidamente se volvió viral del actor de “Stranger Things” y el piloto de Ferrari
Diciembre 04, 2025
 · 
Tania Franco
Eiza González cautiva las redes al compartir un íntimo momento cantando
Entretenimiento
Eiza González cautiva las redes al compartir un íntimo momento cantando
La actriz provocó nostalgia total para quienes la siguen desde “Lola, érase una vez”
Diciembre 04, 2025
 · 
Tania Franco
Lucy Hale habla de su soltería a los 36 años y del juicio social
Entretenimiento
Lucy Hale habla de su soltería a los 36 años y del juicio social
La actriz reflexiona sobre la presión de casarse y tener hijos, y envía un mensaje poderoso a las mujeres que sienten que no van “a tiempo”
Diciembre 04, 2025
 · 
Tania Franco