Gerardo del Villar presenta la segunda edición de “Los Tiburones También Tienen Miedo en la FIL Guadalajara 2025 con Jessica Fernández

Esta es la segunda ocasión que Gerardo del Villar participa en la FIL, donde año atrás dio a conocer la primera edición del libro que lo llevó a recorrer un ciclo completo de encuentros con lectores y reflexiones sobre la fuerza transformadora del miedo.

Durante la feria, el autor sostuvo dos presentaciones con una respuesta especialmente cálida del público. Sin embargo, la presentación oficial de esta nueva edición contó con una participación muy especial: la creadora de contenido, activista, conferencista mexicana y host del podcast “Más allá del Rosa”, Jessica Fernández, quien acompañó al autor en una conversación cercana y honesta. A través de preguntas diseñadas para abrir el corazón del explorador, Jessica lo llevó a profundizar en los miedos personales que han marcado su vida, en los aprendizajes que le han dejado encuentros frente a frente con depredadores como tiburones, orcas, cocodrilos, osos, y cómo el miedo se transformó de un enemigo a una guía esencial en su camino.

La dinámica permitió al explorador compartir momentos de auténtica vulnerabilidad vividos en expediciones y reflexionar sobre las ocasiones en que el miedo lo llevó a detenerse para escuchar lo que tenía que enseñarle.También habló del impulso que lo llevó a convertir sus experiencias en un libro concebido para ofrecer guía e inspiración a quienes enfrentan desafíos propios. Según Del Villar, esta charla simbolizó el cierre de una etapa que integró la escritura, el salto hacia su primera publicación, la obtención del best seller y un año llevando su mensaje a miles de lectores.

En esta reflexión, el autor compartió lo que significa que la nueva edición forme parte del catálogo de McGraw Hill, una de las cinco casas editoriales más importantes del mundo, con presencia en más de 100 países, traducciones a 60 idiomas y más de 14,000 autores, incluidos más de 50 Premios Nobel.

“Decir en voz alta que mi libro tiene una casa editorial todavía me sacude. Que esta nueva edición encuentre un hogar dentro de McGrawHill me recuerda que este proyecto ya no me pertenece solo a mí; ahora forma parte de un camino que puede llegar a rincones a los que nunca imaginé”, expresó Del Villar.

Al cierre de la presentación, el autor agradeció al público por la cercanía y calidez recibida: “Gracias a todos los que se acercaron. Gracias por escuchar, por preguntar, por llevarse el libro, por darme unos minutos de su día. Estas cosas no se olvidan”.

Asimismo, dedicó un mensaje especial a Jessica Fernández, cuyo acompañamiento, según sus propias palabras, iluminó esta etapa tan significativa del proyecto.

Este libro seguirá contribuyendo con parte de las ganancias a la Casa de la Amistad y a fundaciones dedicadas a la conservación de tiburones.

