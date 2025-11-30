Suscríbete
Nicole Peña celebra su graduación junto a sus hermanos

En compañía de Paulina y Alejandro, la hija menor del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, festejó su graduación de la carrera de Comunicación en la Universidad Anáhuac

Noviembre 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-11-29 at 7.48.22 PM (1).jpeg

Nicole Peña apareció en las redes sociales de sus hermanos de lo más feliz tras culminar sus estudios universitarios, para abrirse paso en los medios de comunicación. Sus hermanos, Paulina y Alejandro Peña se mostraron muy orgullosos del logro que ha conseguido la joven de 25 años, sin embargo, el gran ausente en las fotos que compartieron, fue su papá, quien reside en España, tras concluir su sexenio.

En redes sociales, Paulina Peña publicó una foto de la graduada saltando con su diploma en mano y dos ramos de rosas rosas que le llevaron para felicitarla. “Los más orgullosos Lic”, escribió Paulina a su hermana en la foto donde aparecen los tres juntos y sonrientes. Por su parte, Alejando Peña, también le dedicó un emotivo mensaje a la graduada que dice, “felicidades gordita por este logro que acabas de concluir, me siento muy orgulloso de verte crecer y alcanzar tus metas”.

WhatsApp Image 2025-11-29 at 7.48.21 PM.jpeg

La familia posó en el edificio de la facultad de Comunicación, donde Nicole estudió durante varios años con el deseo de dedicarse a los medios de comunicación. Cuando le preguntaron sobre cuál sería el trabajo de sus sueños, respondió, “trabajar en una revista, algún día tener algo como un tipo talk show, un podcast, en Youtube invitar a gente a platicar conmigo o si algún día emprender algo”.

