Jurado que renunció a MU arremete contra el triunfo de Fátima Bosch

Omar Harfouch dijo que horas antes de anunciarse la ganadora del certamen de Miss Universo, hizo una entrevista revelando que la mexicana iba a ganar. Días antes de la ceremonia, el músico presentó su renuncia como jurado. El propio Harfouch hizo publico en sus redes sociales una serie de cuestionamientos dirigidos a la transparencia del proceso de selección de las finalistas.

Omar dijo que el jurado “improvisado”, eligió a la 30 semifinalistas entre las 130 representantes sin participación ni reconocimiento de los jueces oficialmente designados. En sus declaraciones, el pianista detalló que los miembros del jurado original descubrieron, a través de publicaciones en redes sociales, que un grupo ajeno ya había realizado la preselección de finalistas y que los resultados de esa ronda permanecieron en secreto. Además, dijo que hubo “conflictos de interés”, por aparentes relaciones personales con algunas candidatas e incluso con quienes gestionaban y contabilizaban los votos”.

En otro mensaje, Harfouch aseguró que antes del certamen, grabó una entrevista en la que anticipaba que Fátima Bosch sería coronada como Miss Universo 2025. Según él, detrás de la decisión está la relación comercial que supuestamente existe entre el dueño de Miss Universo y el padre de la concursante mexicana.

Harfouch mencionó que este material pregrabado será difundido en HBO como parte de sus esfuerzos por exponer el presunto fraude cometido en el certamen.