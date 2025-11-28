Miss Chile se compromete con empresario mexicano tras su paso por Miss Universo 2025

La modelo chilena Inna Moll, actual representante de su país en el certamen de Miss Universo 2025, anunció su compromiso con el empresario mexicano, quien le propuso matrimonio durante sus vacaciones en la isla tailandesa de Koh Samui, donde la influencer le dio el “sí, quiero”, a su novio.

Esta noticia surge una semana después de que se llevara a cabo la final del certamen que coronó a la mexicana Fátima Bosch, como la mujer más bella del mundo.

A través de su cuenta de Instagram, Miss Chile compartió las fotos del momento exacto en que su novio se arrodilló para pedirle que fuera su esposa. En un emotivo texto con el que acompañó la publicación, expresó, “hoy celebramos un capítulo maravilloso de nuestras vidas. El hombre que derribó mis dudas, mis miedos y mis barreras con paciencia y verdad. Él me enseñó que amar no es perderse, sino encontrarse. Que puedo volar alto en mis sueños porque él siempre estará ahí, creyendo en mí. Y eso... vale más que todo”.

La chilena añadió, “me caso con el corazón lleno y la frente en alto. Porque ser esposa no me hace menos libre, porque estar soltera no te hace menos completa, y porque ser mamá no debería jamás ser impedimento, nos hace mujeres más fuertes y capaces”.

De acuerdo con reportes, el prometido de la modelo es un empresario mexicano y creador digital que se ha hecho conocido por su estilo de vida ligado al mundo náutico y los viajes. Está dedicado al negocio de alquiler y venta de yates de lujo con operaciones en destinos como Miami, Cancún y Cabo San Lucas.