Suscríbete
Personalidades

Miss Chile se compromete con empresario mexicano tras su paso por Miss Universo 2025

Luego de tres años de relación, Inna Moll y Charlie Frettlohr formalizaron su relación

Noviembre 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Inna Moll y Carlos Frettlohr (2).jpg.jpeg

La modelo chilena Inna Moll, actual representante de su país en el certamen de Miss Universo 2025, anunció su compromiso con el empresario mexicano, quien le propuso matrimonio durante sus vacaciones en la isla tailandesa de Koh Samui, donde la influencer le dio el “sí, quiero”, a su novio.

Esta noticia surge una semana después de que se llevara a cabo la final del certamen que coronó a la mexicana Fátima Bosch, como la mujer más bella del mundo.

A través de su cuenta de Instagram, Miss Chile compartió las fotos del momento exacto en que su novio se arrodilló para pedirle que fuera su esposa. En un emotivo texto con el que acompañó la publicación, expresó, “hoy celebramos un capítulo maravilloso de nuestras vidas. El hombre que derribó mis dudas, mis miedos y mis barreras con paciencia y verdad. Él me enseñó que amar no es perderse, sino encontrarse. Que puedo volar alto en mis sueños porque él siempre estará ahí, creyendo en mí. Y eso... vale más que todo”.

La chilena añadió, “me caso con el corazón lleno y la frente en alto. Porque ser esposa no me hace menos libre, porque estar soltera no te hace menos completa, y porque ser mamá no debería jamás ser impedimento, nos hace mujeres más fuertes y capaces”.

De acuerdo con reportes, el prometido de la modelo es un empresario mexicano y creador digital que se ha hecho conocido por su estilo de vida ligado al mundo náutico y los viajes. Está dedicado al negocio de alquiler y venta de yates de lujo con operaciones en destinos como Miami, Cancún y Cabo San Lucas.

Miss Universo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
miss-portugal.jpeg
Entretenimiento
Miss Portugal lanza acusación contra Miss Universe por excluir a mamás casadas y con hijos
Noviembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
papas-de-fatima-bosch.jpeg
Personalidades
Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch aclara polémica tras el triunfo de Miss Universo
Noviembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Eugenia Rodríguez Cantú
Personalidades
Eugenia Rodríguez Cantú nos habla de su familia, emprendimiento y su novio Tony Slim Jr
Noviembre 25, 2025
 · 
Camila Torre Forcén
chiara-ferragni-fiscalia.jpg
Personalidades
Fiscalía pide un año y ocho meses de prisión para Chiara Ferragni, acusada de estafa agravada
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
copropietaria-miss-universo-arresto-tailandia.jpeg
Entretenimiento
Emiten orden de arresto en Tailandia contra Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo
Un tribunal de Tailandia emitió esta orden en relación con un supuesto fraude por casi un millón de dólares
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miss-estonia-renuncia-miss-universo.jpeg
Entretenimiento
Brigitta Schaback renuncia a su título como Miss Universe Estonia 2025
La modelo decidió abandonar su título tras afirmar que sus valores personales y su forma de trabajar no coinciden con los de la organización de Miss Universe ni con los de su directora nacional, Natalie Korneitsik
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
boda-de-antonio-mauri.jpeg
Personalidades
Así fue la boda religiosa de Antonio Mauri y Andrea Baumgartner en San Miguel de Allende
El hijo del actor y su esposa sellaron su romántica historia con una ceremonia religiosa, celebrada días después de su boda civil, y tras haberse comprometido en 2024
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miss-universo-africa-oceania.jpeg
Entretenimiento
Miss Universe Costa de Marfil, Olivia Yacé renuncia a sus títulos
Yacé, representante de Costa de Marfil en Miss Universe 2025 anunció que renuncia a su título regional de Miss Universe África y Oceanía y a cualquier relación futura con la organización
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
padre-de-fatima-bosch.jpeg
Personalidades
Quién es el papá de Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo
Tras ser coronada como la “mujer más hermosa del mundo”, la tabasqueña recibió una felicitación de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ya que Fátima es hija de Bernardo Bosch, trabajador de la institución
Noviembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez