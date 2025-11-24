Miss Universe Costa de Marfil, Olivia Yacé renuncia a sus títulos

Olivia Yacé de 24 años, quien había sido coronada con un título regional, anunció que renunció al título continental de Miss Universo África y Oceanía, que se le concede a la mejor clasificada de la región después de la final del certamen en el que ganó la mexicana Fátima Bosch, quien se coronó como la cuarta mexicana “más hermosa del mundo”.

Olivia fue considerada una de las grandes favoritas para ganar la corona, sin embargo, quedó como cuarta finalista del certamen. Apenas tres días después de la final de Miss Universo, que se llevó a cabo en Tailandia, dijo, “como representante de Costa de Marfil en el concurso de Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo directo de mi capacidad para lograr grandes cosas a pesar de la adversidad”.

“Pero para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelente e igualdad de oportunidades, los pilares más sólidos que me guían. Con un corazón lleno de gratitud y profundo respeto, anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación al Comité de Miss Universo”.

“A lo largo de mi trayectoria como embajadora y reina de belleza, he servido con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación. Sin embargo, para alcanzar mi máximo potencial, debo mantenerme firmemente arraigada en mis valores, principios rectores que allanan el camino hacia la excelencia”, manifestó la modelo que también renunció a cualquier futura conexión con la Organización Miss Universo.

“Mi mayor deseo es ser una modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad. Es este compromiso de ser una influencia positiva lo que guía mi decisión de hoy. Alejarme de este rol de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme por completo a defender los valores que valoro”.