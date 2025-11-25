Emiten orden de arresto en Tailandia contra Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo

Una nueva polémica rodea al certamen de Miss Universo, luego de que se diera a conocer que la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip enfrenta una orden de arresto emitida por un tribunal de Bangkok, por un presunto caso de fraude que asciende a cerca de un millón de dólares, es decir, más de 21 millones de pesos mexicanos.

Se reportó que la orden de arresto fue emitida por el tribunal después de que Jakrajutatip no compareciera a una audiencia clave para escuchar la sentencia de su caso penal.

Las acusaciones giran en torno a un supuesto fraude, agravando la crisis legal y financiera que ya afecta a la empresaria y su antiguo conglomerado, JKN Global Group. En junio de este año, la copropietaria renunció a su cargo como directora de JKN, una decisión que se tomó tras confirmarse investigaciones en su contra y la de su hermana, Pimuma Jakrajutatip.

La Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ha investigado a ambas por supuestas irregularidades que incluyen la inclusión de declaraciones falsas en los estados financieros de 2023.

La copropietaria de MU, no se presentó este 25 de noviembre a la corte de Bangkok South Kwaeng, donde comparecería sobre su demanda de fraude, por lo que las autoridades emitieron la orden de arresto por su ausencia.

