Suscríbete
Entretenimiento

Emiten orden de arresto en Tailandia contra Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo

Un tribunal de Tailandia emitió esta orden en relación con un supuesto fraude por casi un millón de dólares

Noviembre 25, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
copropietaria-miss-universo-arresto-tailandia.jpeg

Una nueva polémica rodea al certamen de Miss Universo, luego de que se diera a conocer que la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip enfrenta una orden de arresto emitida por un tribunal de Bangkok, por un presunto caso de fraude que asciende a cerca de un millón de dólares, es decir, más de 21 millones de pesos mexicanos.

Se reportó que la orden de arresto fue emitida por el tribunal después de que Jakrajutatip no compareciera a una audiencia clave para escuchar la sentencia de su caso penal.

Las acusaciones giran en torno a un supuesto fraude, agravando la crisis legal y financiera que ya afecta a la empresaria y su antiguo conglomerado, JKN Global Group. En junio de este año, la copropietaria renunció a su cargo como directora de JKN, una decisión que se tomó tras confirmarse investigaciones en su contra y la de su hermana, Pimuma Jakrajutatip.

La Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ha investigado a ambas por supuestas irregularidades que incluyen la inclusión de declaraciones falsas en los estados financieros de 2023.

La copropietaria de MU, no se presentó este 25 de noviembre a la corte de Bangkok South Kwaeng, donde comparecería sobre su demanda de fraude, por lo que las autoridades emitieron la orden de arresto por su ausencia.

Miss Universo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
mama-de-aislinn-derbez.jpeg
Entretenimiento
Murió Gabriela Michel, actriz y madre de Aislinn Derbez
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
unnamed.png
Entretenimiento
Maná hace historia en Los Ángeles como parte de su exitosa gira Vivir Sin Aire
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Michelle Yeoh revela cómo asustó accidentalmente a Ariana Grande
Entretenimiento
El susto que se llevó Ariana Grande durante el rodaje de “Wicked: For Good”
Noviembre 24, 2025
 · 
Tania Franco
Justin Bieber
Entretenimiento
Justin Bieber ayuda a un conductor varado y el video se vuelve viral
Noviembre 24, 2025
¿Timothée Chalamet es EsDeeKid?
Entretenimiento
¿Qué es lo que está sucediendo con Timothée Chalamet? La teoría que está encendiendo a internet
El fenómeno que está explotando Internet y por qué millones creen que el actor podría estar detrás del artista de rap
Noviembre 24, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-11-24 at 2.08.31 PM.jpeg
Entretenimiento
“Wicked: For Good” arrasa en taquilla con 226 mdd recaudados en todo el mundo
La segunda entrega de la película llenó los cines este fin de semana marcando récord
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
EROS_ALICIAxCS.jpg
Entretenimiento
Eros Ramazzotti estrena su nuevo álbum “Una historia importante”
El artista lanzó nuevo material musical en italiano y español que incluye colaboraciones con Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carín León y más
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miss-universo-africa-oceania.jpeg
Entretenimiento
Miss Universe Costa de Marfil, Olivia Yacé renuncia a sus títulos
Yacé, representante de Costa de Marfil en Miss Universe 2025 anunció que renuncia a su título regional de Miss Universe África y Oceanía y a cualquier relación futura con la organización
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
stephanie salas
Entretenimiento
Stephanie Salas revela que la familia Pinal alista homenaje para Silvia Pinal
La nieta de la fallecida diva del cine mexicano dio a conocer que la familia realizará un homenaje con motivo del primer aniversario luctuoso de la famosa
Noviembre 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez