Suscríbete
Entretenimiento

¿Qué es lo que está sucediendo con Timothée Chalamet? La teoría que está encendiendo a internet

El fenómeno que está explotando Internet y por qué millones creen que el actor podría estar detrás del artista de rap

Noviembre 24, 2025 • 
Tania Franco
¿Timothée Chalamet es EsDeeKid?

Getty Images (Photo by Dia Dipasupil/FilmMagic)

Internet está obsesionado con una nueva teoría que involucra a Timothée Chalamet y al rapero anónimo del momento. Desde TikTok hasta foros especializados, todos se hacen la misma pregunta: ¿por qué el mundo cree que Timothée Chalamet ahora es rapero?

Todo comenzó cuando los fans descubrieron a EsDeeKid, un rapero británico de identidad desconocida cuyo sonido y apariencia recuerdan sorprendentemente al protagonista de Dune y Wonka. El hipotético parecido vocal es lo que detonó la teoría: tonos, cadencia y estilo que algunos aseguran podrían pertenecer a Chalamet. El rapero solo muestra sus ojos, por lo que su identidad es secreta.

Timothée Chalamet Y EsDeeKid

El misterio aumentó cuando se supo que EsDeeKid lanzó el álbum Rebel este verano, un proyecto que pasó de ser relativamente discreto a convertirse en el disco de rap más escuchado diariamente en Spotify. Actualmente supera los 8.2 millones de reproducciones mensuales.

A esto se suma que Chalamet ama el rap, lo ha dicho en repetidas ocasiones, y este gusto forma parte central de su personalidad pública. Además, medios musicales importantes ya están cubriendo el tema, lo que alimenta aún más el furor de la teoría.

Timothée Chalamet
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
El video que volvió tendencia a la bailarina más comentada de Shakira
Entretenimiento
El video que volvió tendencia a la bailarina más comentada de Shakira
Noviembre 23, 2025
 · 
Tania Franco
chris-hemsworth-papa.jpeg
Entretenimiento
Chris Hemsworth revela que su padre tiene alzhéimer y se prepara por si algún día también lo padece
Noviembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paola-rojas-habla-de-su-separacion-de-zaguepng
Entretenimiento
Paola Rojas revela que ya perdonó a Zague tras 7 años de su divorcio
Noviembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-miss-universo-raul-rocha.jpeg
Entretenimiento
Raúl Rocha responde a juez que llamó “falsa ganadora” a Fátima Bosch
Noviembre 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
beyonce-las-vegas.jpeg
Entretenimiento
Beyoncé acapara la atención en el Gran Premio de Las Vegas
La cantante acudió con su esposo Jay-Z a uno de los eventos más esperados de la Fórmula 1
Noviembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-nawat.jpeg
Entretenimiento
Así fue el reencuentro entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil
Tras la polémica que protagonizaron ambos al inicio de la concentración del certamen, la actual reina de MU y el empresario tailandés se reencontraron
Noviembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carolina-miranda.jpeg
Entretenimiento
Carolina Miranda hace historia en los International Emmy Awards
La actriz mexicana dijo que está muy feliz de que su trabajo sea reconocido
Noviembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal responde por qué no mencionó a Ángela Aguilar en los Latin Grammy
El cantante solo agradeció a su equipo de trabajo durante su discurso en los premios
Noviembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda-cazzu-encuentro.jpeg
Entretenimiento
Cazzu y Belinda posan juntas y comparten las impresiones de su encuentro
Un evento reunió a las cantantes que por fin se conocieron
Noviembre 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez