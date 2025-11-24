¿Qué es lo que está sucediendo con Timothée Chalamet? La teoría que está encendiendo a internet

Internet está obsesionado con una nueva teoría que involucra a Timothée Chalamet y al rapero anónimo del momento. Desde TikTok hasta foros especializados, todos se hacen la misma pregunta: ¿por qué el mundo cree que Timothée Chalamet ahora es rapero?

Todo comenzó cuando los fans descubrieron a EsDeeKid, un rapero británico de identidad desconocida cuyo sonido y apariencia recuerdan sorprendentemente al protagonista de Dune y Wonka. El hipotético parecido vocal es lo que detonó la teoría: tonos, cadencia y estilo que algunos aseguran podrían pertenecer a Chalamet. El rapero solo muestra sus ojos, por lo que su identidad es secreta.

El misterio aumentó cuando se supo que EsDeeKid lanzó el álbum Rebel este verano, un proyecto que pasó de ser relativamente discreto a convertirse en el disco de rap más escuchado diariamente en Spotify. Actualmente supera los 8.2 millones de reproducciones mensuales.

A esto se suma que Chalamet ama el rap, lo ha dicho en repetidas ocasiones, y este gusto forma parte central de su personalidad pública. Además, medios musicales importantes ya están cubriendo el tema, lo que alimenta aún más el furor de la teoría.