Justin Bieber ayuda a un conductor varado y el video se vuelve viral

Justin Bieber volvió a ser tendencia mundial, pero esta vez no por su música. El artista se detuvo en plena carretera para auxiliar a un conductor que había quedado varado tras una avería inesperada. El momento fue grabado por el propio afectado, quien más tarde publicó el video en redes sociales sin imaginar que se volvería viral.

El joven explicó que había tenido que orillarse en una vía transitada y decidió documentar su mala suerte mientras esperaba ayuda. En medio de su frustración, un vehículo se detuvo detrás de él y, para su sorpresa, era Justin Bieber. El cantante se acercó para verificar que todo estuviera bien y ofrecer asistencia.

El encuentro, breve pero genuino, desató millones de reacciones. Usuarios destacaron la humildad del intérprete y la naturalidad del gesto, que contrasta con la imagen distante que a veces acompaña a las grandes celebridades.