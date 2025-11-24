Stephanie Salas revela que la familia Pinal alista homenaje para Silvia Pinal

Stephanie Salas dio a conocer que la familia se prepara para conmemorar el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal el próximo 28 de diciembre. Según sus declaraciones, la organización de dicho evento está a cargo de su mamá, Sylvia Pasquel.

La actriz y cantante adelantó que se organizarán varios actos para recordar el legado de la actriz. “La verdad, eso se lo pueden preguntar a mi mamá, porque ella es la que lo está organizando. Sin duda alguna habrá no uno, sino varios, porque la gente tiene derecho de rendirle homenaje, como a los grandes que han pisado los escenarios y la industria de nuestro país”, dijo.

La hija de Sylvia Pasquel pidió que se respete el evento que se vaya a realizar, “ya nos pondremos bien de acuerdo y qué bueno que la gente tenga esa necesidad, con respeto y todo bien, sin sacar provecho de eso"-.

Salas dijo que la familia y el público siguen asimilando la partida de la actriz, “lo único que te puedo decir es que es un proceso personal; sin embargo, también se comparte con la gente, porque entendemos, y como bien lo dije el día que despedimos a mi abuela en Bellas Artes, para mí siempre será mi abuela, pero también es del pueblo. Entonces yo creo que entre todos hemos padecido su falta”.

Stephanie también respondió a uno de los temas que ha generado conversación tras la partida de la actriz; la posibilidad de transformar la icónica casa del Pedregal, el lugar donde vivió Silvia Pinal durante décadas, en un museo abierto al público, para preservar su memoria. “Ojalá se haga, y si ni, lo que tenga que ser; pero sobre todo, llevarla aquí adentro, eso es con lo que yo me llevó”, comentó.