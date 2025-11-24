Suscríbete
Stephanie Salas revela que la familia Pinal alista homenaje para Silvia Pinal

La nieta de la fallecida diva del cine mexicano dio a conocer que la familia realizará un homenaje con motivo del primer aniversario luctuoso de la famosa

Noviembre 24, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
stephanie salas

Stephanie Salas no descarta retirarse de la actuación y poner su propio negocio

Instagram

Stephanie Salas dio a conocer que la familia se prepara para conmemorar el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal el próximo 28 de diciembre. Según sus declaraciones, la organización de dicho evento está a cargo de su mamá, Sylvia Pasquel.

La actriz y cantante adelantó que se organizarán varios actos para recordar el legado de la actriz. “La verdad, eso se lo pueden preguntar a mi mamá, porque ella es la que lo está organizando. Sin duda alguna habrá no uno, sino varios, porque la gente tiene derecho de rendirle homenaje, como a los grandes que han pisado los escenarios y la industria de nuestro país”, dijo.

La hija de Sylvia Pasquel pidió que se respete el evento que se vaya a realizar, “ya nos pondremos bien de acuerdo y qué bueno que la gente tenga esa necesidad, con respeto y todo bien, sin sacar provecho de eso"-.

Salas dijo que la familia y el público siguen asimilando la partida de la actriz, “lo único que te puedo decir es que es un proceso personal; sin embargo, también se comparte con la gente, porque entendemos, y como bien lo dije el día que despedimos a mi abuela en Bellas Artes, para mí siempre será mi abuela, pero también es del pueblo. Entonces yo creo que entre todos hemos padecido su falta”.

Stephanie también respondió a uno de los temas que ha generado conversación tras la partida de la actriz; la posibilidad de transformar la icónica casa del Pedregal, el lugar donde vivió Silvia Pinal durante décadas, en un museo abierto al público, para preservar su memoria. “Ojalá se haga, y si ni, lo que tenga que ser; pero sobre todo, llevarla aquí adentro, eso es con lo que yo me llevó”, comentó.

Stephanie Salas Silvia Pinal
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
