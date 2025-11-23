Así fue el reencuentro entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

Fátima posó con Nawat horas después de ser coronada como la “mujer más bella del mundo”, en el certamen internacional de belleza que se llevó a cabo en Tailandia.

Durante el encuentro posterior a la final de MU, nombraron a las demás ganadoras del certamen; uno de los momentos más comentados del reencuentro fue cuando Nawat tomó de la mano a Fátima para acompañarla a subir al escenario, mientras ambos sonreían frente a los presentes en un salón del hotel.

Tras el triunfo de la mexicana de 26 años que le ganó la corona a la tailandesa Praveenar Singh, Nawat compartió una serie de mensajes tras el resultado de la competencia. El primer de sus post compartidos en sus redes sociales escribió, “diez mil millones de palabras que no se pueden decir”.

En otro mensaje escrito en tailandés dijo, “he hecho lo mejor que pude al máximo”. Posteriormente, en declaraciones a varios medios, dijo que respetaba el resultado de los jueces para no entrar en polémica.

“Oh, no puedo decir nada sobre el resultado, pero siempre lo respeto. Si los jueces y la organización ya lo han decidido, tenemos que aceptarlo. Pero, por cierto, depende de lo que piensen los fans del concurso de belleza. Estoy esperando ver los comentarios desde sus casas":