Entretenimiento

El video que volvió tendencia a la bailarina más comentada de Shakira

La guapa coreógrafa española se viraliza nuevamente gracias a un video que ella misma compartió

Noviembre 23, 2025 • 
Tania Franco
La bailarina y coreógrafa española Natalia Palomares, de 32 años, volvió a encender las redes sociales tras publicar un nuevo video en su cuenta de TikTok, donde presume la energía, precisión y sensualidad que la han convertido en una de las figuras más aplaudidas de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran” de Shakira.

Bailarina de Shakira, Natalia Palomares

Taylor Hill/Getty Images

A pesar del cariño que el público le tiene, la conversación digital alrededor de Natalia Palomares no ha estado exenta de debate. En redes sociales surgieron comentarios sobre el protagonismo que la bailarina española adquiere en escena, especialmente durante los momentos más icónicos del show de Shakira. Pero lejos de la polémica, Palomares ha dejado claro que su energía no compite, sino que suma.

Bailarina de Shakira, Natalia Palomares

Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation

Para ella, compartir escenario con una estrella del tamaño de Shakira implica un nivel de exigencia donde todas tienen que estar a la altura, tanto en técnica como en entrega. Y, más allá de las especulaciones, la respuesta de la propia Natalia evidencia disciplina extrema y una amistad construida durante años de giras y escenarios compartidos.

@natotonel

yes, i am 🦸🏻‍♀️

♬ original sound - MAU OTERO

Shakira
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
