Suscríbete
Entretenimiento

Taylor Momsen revela por qué abandonó Gossip Girl: “No podía seguir ahí, me estaba matando”

La actriz confesó que su salida como Jenny Humphrey fue una lucha larga

Noviembre 21, 2025 • 
Tania Franco
Taylor Momsen revela por qué abandonó Gossip Girl

Ray Tamarra/Getty Images

Taylor Momsen abrió por fin la historia completa detrás de su inesperada salida de Gossip Girl, la serie que la lanzó a la fama mundial como Jenny Humphrey. Aunque su personaje era clave en las primeras temporadas, la actriz reveló que desde muy temprano —alrededor de la temporada 2— sabía que quería irse. En ese momento había iniciado su banda The Pretty Reckless, y entendió que su verdadera pasión no estaba en la actuación, sino en la música.

Sin embargo, dejar un éxito internacional no fue sencillo. Momsen explicó que estaba atrapada en un contrato y de ser acusada de ser malagradecida.

Ya no quería hacer esto. Era una batalla constante. Sentía que me estaba matando.
Taylor Momsen.

La actriz se acercó a los escritores para explicar su situación. Aunque no podían liberarla legalmente, sí la escribieron fuera de la serie para permitirle seguir su camino artístico. Su última escena fue de Jenny en un tren rumbo a vivir con su madre y se convirtió en un cierre simbólico de su etapa en el show. Años después regresó solo para el episodio final.

Hoy, con una carrera musical consolidada, Momsen mira atrás agradecida: sus creadores la escucharon, la entendieron y le permitieron dar el salto que cambiaría su vida para siempre.

Gossip Girl
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
fatima-bosch-miss-universo.jpeg
Entretenimiento
Fátima Bosch gana Miss Universo y se lleva cuantioso premio
Noviembre 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Victoria Beckham se sincera por primera vez sobre cómo confesó a David sus desórdenes alimenticios
Entretenimiento
Victoria Beckham se sincera por primera vez sobre cómo confesó a David sus desórdenes alimenticios
Noviembre 20, 2025
 · 
Tania Franco
Josh Hutcherson revela cómo es su relación actual con los protagonistas de The Hunger Games
Entretenimiento
Josh Hutcherson revela cómo es su relación actual con los protagonistas de “Los Juegos del Hambre”
Noviembre 20, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-11-20 at 12.44.38 PM.jpeg
Entretenimiento
Llega el primer vistazo de “Los Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”
Noviembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Kevin Jonas lanza su primer canción
Entretenimiento
⁠Kevin Jonas lanza su primer canción como solista, este fue su emotivo mensaje
Uno de los integrantes de los Jonas Brothers, muestra su voz en su primer canción
Noviembre 20, 2025
 · 
Tania Franco
salmon-miss-universojpeg
Entretenimiento
Miss Noruega sorprende con traje de “salmón” en Miss Universe 2025
Leonora Lysglimt-Rodland causó sensación con su traje típico en forma de salmón, el producto estrella de su país
Noviembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
representante-jamaica.jpeg
Entretenimiento
Gabrielle Henry, la representante de Jamaica en Miss Universe 2025 sufrió fuerte caída
La modelo tuvo un accidente durante la preliminar en la presentación de traje de noche
Noviembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paris-hilton-casa-los-angeles-incendio.jpg
Entretenimiento
Paris Hilton aclara supuesto intento de reclutamiento para Jeffrey Epstein
La modelo, empresaria y socialité estadounidense se pronunció sobre el rumor que circula desde el estreno del documental “Surviving Jeffrey Epstein” en 2020
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nicole-kidman-urban-divorcio.jpeg
Entretenimiento
Keith Urban habla del impacto emocional que le dejó su ruptura con Nicole Kidman
El cantante reconoció públicamente la angustia y la soledad que vivió tras su separación de la actriz
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez