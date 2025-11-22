Taylor Momsen revela por qué abandonó Gossip Girl: “No podía seguir ahí, me estaba matando”

Taylor Momsen abrió por fin la historia completa detrás de su inesperada salida de Gossip Girl, la serie que la lanzó a la fama mundial como Jenny Humphrey. Aunque su personaje era clave en las primeras temporadas, la actriz reveló que desde muy temprano —alrededor de la temporada 2— sabía que quería irse. En ese momento había iniciado su banda The Pretty Reckless, y entendió que su verdadera pasión no estaba en la actuación, sino en la música.

Sin embargo, dejar un éxito internacional no fue sencillo. Momsen explicó que estaba atrapada en un contrato y de ser acusada de ser malagradecida.

Ya no quería hacer esto. Era una batalla constante. Sentía que me estaba matando. Taylor Momsen.

La actriz se acercó a los escritores para explicar su situación. Aunque no podían liberarla legalmente, sí la escribieron fuera de la serie para permitirle seguir su camino artístico. Su última escena fue de Jenny en un tren rumbo a vivir con su madre y se convirtió en un cierre simbólico de su etapa en el show. Años después regresó solo para el episodio final.

Hoy, con una carrera musical consolidada, Momsen mira atrás agradecida: sus creadores la escucharon, la entendieron y le permitieron dar el salto que cambiaría su vida para siempre.