El secreto jurásico de Francia vive en Normandía, entre playas y acantilados

Normandía es uno de los tesoros mejor guardados de Francia para quienes aman la naturaleza, la ciencia y los viajes diferentes. Aunque muchos la visitan por su historia y su encanto costero, pocos saben que esta región alberga uno de los paisajes fósiles más impresionantes del país, con restos que datan del Jurásico y el Cretácico.

Stefan Cruysberghs/Getty Images/500px Prime

En sus acantilados —como las famosas playas de Vaches Noires y la zona de Étretat— es posible encontrar ammonites, belemnites, erizos de mar y moluscos fosilizados que vivieron hace 100 a 160 millones de años. Las mareas y la erosión natural siguen dejando al descubierto piezas únicas de la historia geológica europea, convirtiendo cada recorrido en una verdadera exploración del pasado.

Walter Geiersperger/Getty Images

Normandía combina este valor paleontológico con paisajes espectaculares, buena gastronomía y pueblos llenos de encanto. Para viajeros curiosos y amantes del Jurásico, es un destino silencioso, inesperado y absolutamente fascinante. Si buscas un viaje distinto, lleno de descubrimientos milenarios, este rincón del noroeste francés es el lugar perfecto.