Suscríbete
Travel

El secreto jurásico de Francia vive en Normandía, entre playas y acantilados

Un destino sorprendente donde fósiles del Jurásico y el Cretácico revelan millones de años de historia

Noviembre 21, 2025 • 
Tania Franco
El secreto jurásico de Francia vive en Normandía, entre playas y acantilados

Tuul & Bruno Morandi/Getty Images

Normandía es uno de los tesoros mejor guardados de Francia para quienes aman la naturaleza, la ciencia y los viajes diferentes. Aunque muchos la visitan por su historia y su encanto costero, pocos saben que esta región alberga uno de los paisajes fósiles más impresionantes del país, con restos que datan del Jurásico y el Cretácico.

El secreto jurásico de Francia vive en Normandía

Stefan Cruysberghs/Getty Images/500px Prime

En sus acantilados —como las famosas playas de Vaches Noires y la zona de Étretat— es posible encontrar ammonites, belemnites, erizos de mar y moluscos fosilizados que vivieron hace 100 a 160 millones de años. Las mareas y la erosión natural siguen dejando al descubierto piezas únicas de la historia geológica europea, convirtiendo cada recorrido en una verdadera exploración del pasado.

El secreto jurásico de Francia vive en Normandía

Walter Geiersperger/Getty Images

Normandía combina este valor paleontológico con paisajes espectaculares, buena gastronomía y pueblos llenos de encanto. Para viajeros curiosos y amantes del Jurásico, es un destino silencioso, inesperado y absolutamente fascinante. Si buscas un viaje distinto, lleno de descubrimientos milenarios, este rincón del noroeste francés es el lugar perfecto.

Francia viajes destinos
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Workation Retreats: la nueva forma de trabajar mientras viajas
Travel
Workation Retreats para trabajar desde destinos increíbles
Noviembre 20, 2025
 · 
Tania Franco
Los Campos Elíseos dan la bienvenida a la Navidad
Travel
Los Campos Elíseos se encienden y le dan la bienvenida a la Navidad
Noviembre 17, 2025
 · 
Tania Franco
¿Cuándo encienden el árbol del Rockefeller Center? Nueva York
Travel
¿Cuándo encenderán el árbol del Rockefeller Center en 2025?
Noviembre 14, 2025
 · 
Tania Franco
El diablo viste a la moda 2
Travel
Los destinos reales detrás de tus películas y series favoritas
Noviembre 13, 2025
 · 
Tania Franco
Destinos navideños
Travel
5 destinos navideños de ensueño para vivir la magia de diciembre
Estos lugares se transforman en verdaderos escenarios de cuento durante la temporada navideña
Noviembre 12, 2025
 · 
Tania Franco
Granada en 48 horas
Travel
¿Qué hacer en 48 horas en Granada?
En el sur de España, vive un poema vivo, una ciudad que respira historia, arte y pasión en cada esquina
Noviembre 03, 2025
 · 
Tania Franco
Los Ángeles: los mejores lugares para conocer si es tu primera vez en la ciudad de las estrellas
Travel
¿Qué visitar en Los Ángeles si es tu primera vez?
Descubre los lugares más emblemáticos de la ciudad de las estrellas
Noviembre 01, 2025
 · 
Tania Franco
Catedrales europeas que te harán sentir dentro del castillo de Drácula - San Vito – Praga, República Checa
Travel
5 catedrales europeas que te harán sentir dentro del castillo de Drácula
Entre gárgolas, vitrales y torres góticas, estas joyas arquitectónicas parecen salidas de una película de vampiros
Octubre 31, 2025
 · 
Tania Franco
10 destinos de ensueño para casarte en el mundo
Travel
10 destinos de ensueño para casarte en el mundo
Desde playas privadas en el Caribe hasta castillos europeos y viñedos en la Toscana, celebra una boda de película
Octubre 27, 2025
 · 
Tania Franco