Travel

The Residences at St. Regis Cap Cana: un nuevo ícono del lujo en el Caribe

Cap Cana se ha consolidado cómo destino de lujo

October 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
image.png

En la costa este de República Dominicana, donde el mar Caribe se encuentra con acantilados y playas de arena blanca, surgen The Residences at St. Regis Cap Cana, un proyecto que redefine el concepto de lujo en el Caribe. Concebidas como un santuario dentro del enclave privado de Cap Cana, las residencias combinan el esplendor natural de la isla con amenidades de clase mundial y la sofisticación atemporal de la marca.

El desarrollo cuenta con solo 70 residencias exclusivas, incluyendo 47 Beachfront Residences y 15 Golf Terrace Residences, diseñadas para ofrecer la máxima privacidad y excelencia arquitectónica. Amplios ventanales enmarcan vistas panorámicas al mar Caribe o al campo de golf Punta Espada, obra maestra de Jack Nicklaus, mientras que los interiores destacan por pisos de piedra travertino, electrodomésticos europeos de primer nivel y mobiliario a medida.

Los propietarios disfrutan de privilegios únicos que van más allá de la arquitectura: acceso directo a 240 metros de playa privada, piscinas emblemáticas, el legendario St. Regis Butler Service y un programa de experiencias diseñadas a medida. Entre las amenidades destacan el spa Iridium, Rum & Cigar room, cine privado, espacios solo para residentes y una oferta gastronómica de primer nivel que consolidan un estilo de vida extraordinario.

image (1).png

Los embajadores de este proyecto – el destacado jugador de polo Ignacio “Nacho” Figueras; Carlos Fuente, presidente de Arturo Fuente Cigars; Miguel Ángel Jiménez, golfista español de renombre mundial y propietario de una residencia en el resort; y el chef Diego Muñoz, reconocido por su innovadora cocina peruana – encarnan la esencia del lujo, la tradición y la excelencia que definen este exclusivo destino en la República Dominicana. Cada uno aporta una visión única y un legado propio, elevando la experiencia de las residencias y ofreciendo a sus huéspedes momentos inolvidables que combinan sofisticación, cultura y excelencia en cada detalle.

El proyecto fue desarrollado y construido por Campagna Ricart & Asociados, firma con más de veinticinco años de experiencia creando residencias icónicas en República Dominicana. Con el respaldo de Pioneer Investment Funds y el interiorismo bajo la visión de Alexandra Campagna con AG Interiores y Chapi Chapo, el proyecto refleja una sinergia entre excelencia técnica y sensibilidad estética. Alexandra, junto con su filosofía de diseño – fluida, elegante y profundamente enraizada en el contexto local – impregna cada espacio con una sensación de armonía, autenticidad y sofisticación atemporal.

THI_1499-.jpg

THIAGO DA CUNHA

“El reto fue entrelazar la sofisticación global de St. Regis con el alma natural de Cap Cana. Queríamos que cada residencia transmitiera una sensación de atemporalidad y al mismo tiempo una conexión íntima con su entorno.” explica Campagna.

A tan solo diez minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con vuelos directos desde más de 98 ciudades, The Residences at St. Regis Cap Cana se consolidan como el nuevo referente de exclusividad en el Caribe.

THI_1672-.jpg

THIAGO DA CUNHA

St Regis
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
