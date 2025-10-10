Suscríbete
Arte y Cultura

México por el Clima Semana de Acción 2025: Una semana para marcar el rumbo del planeta

October 10, 2025 • 
Caras
mexico-por-el-clima-semana-de-accion-2025-una-semana-para-marcar-el-rumbo-del-planeta.jpg

México por el Clima Semana de Acción 2025 arrancó con una ceremonia tan simbólica como poderosa en el Altar a la Patria del Bosque de Chapultepec, donde líderes del gobierno, la iniciativa privada, organizaciones internacionales y sociedad civil se reunieron bajo un mismo llamado: actuar, juntos, por el futuro del planeta.

Presidida por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la inauguración marcó el inicio de tres días intensos de diálogo, alianzas y compromiso, con una meta ambiciosa pero urgente: acelerar la acción climática en un país que, hoy más que nunca, busca ser parte de la solución.

mexico-por-el-clima-semana-de-accion-2025-una-semana-para-marcar-el-rumbo-planeta.jpg

Con más de 3,000 asistentes presenciales y 10,000 virtuales, el evento ha reunido a voces clave como Peter Grohmann, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en México; Frédéric García, Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales; y Erica Valencia, Directora General de México por el Clima. Cada uno aportó una perspectiva distinta, pero todos compartieron una certeza: la crisis climática no se enfrenta en soledad.

El programa, diseñado para movilizar tanto la mente como el corazón, se estructura en tres ejes: El Llamado, El Territorio y El Compromiso, abordando desde soluciones locales y tecnológicas, hasta nuevos mecanismos de financiamiento y políticas públicas que buscan escalar las iniciativas existentes.

mexico-por-el-clima-semana-de-accion-2025.jpg

Detrás de cada declaración y cada propuesta, hay acciones concretas: reducción del 35% en emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030, un compromiso firme para la neutralidad climática hacia 2050, y la expansión de programas de educación climática y restauración de ecosistemas.

La presencia de empresas como Banorte, L’Oréal, Uber, Nestlé, FEMSA, Schneider Electric y muchas más, confirma que el sector privado también está listo para actuar. Porque proteger el planeta —como bien lo dijo Frédéric García— “no es un costo, sino una oportunidad de desarrollo y competitividad para el país.”

mexico-por-el-clima-semana-de-accion-2025-una-semana-para-marcar-el-rumbo-del-planeta-1.jpg

Este esfuerzo colectivo no solo posiciona a México como un referente climático en América Latina, sino que abre un nuevo capítulo en nuestra historia ambiental. Uno en el que los liderazgos se entretejen, las soluciones se escalan y la esperanza deja de ser un concepto abstracto para convertirse en acción.

En Caras, creemos que los grandes cambios nacen de las decisiones valientes. Hoy, México toma esa decisión. Y nosotros, como sociedad, debemos acompañarla.

Lee más aquí
principe-william-habla-de-su-vida-personal-como-nunca.jpg
Realeza
El príncipe William se sincera como nunca sobre su vida personal
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
meghan-markle-paris-fashion-week.jpeg
Realeza
Meghan Markle reaparece en Paris Fashion Week
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez

Caras
Más contenido como este
Museo de Ferragamo
Arte y Cultura
¿Qué encontrarás en el Museo Ferragamo en Florencia?
October 09, 2025
 · 
Tania Franco
premio-nobel-de-literatura-2025.jpeg
Arte y Cultura
El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025
October 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
yucatan-deslumbra-en-la-capital-con-elegancia-cultura-y-tradicion.png
Arte y Cultura

Yucatán deslumbra en la capital con elegancia, cultura y tradición
October 06, 2025
 · 
Caras
Frida Kahlo
Arte y Cultura
Nueva exposiciones temporales en museos de la CDMX y la apertura de un museo muy esperado
September 29, 2025
 · 
Tania Franco
2025_07_13_ABIERTO_HORIZONTAL (1).png
Arte y Cultura
El Abierto de Diseño CDMX 2025 llega al Bosque de Chapultepec con más de 100 creadores y 11 sedes
Del 26 de septiembre al 5 de octubre, la Ciudad de México será escenario del Abierto de Diseño 2025, uno de los encuentros más importantes de América Latina
September 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Palacio de Bellas Artes
Arte y Cultura
¿Por qué los museos de CDMX están cerrados?
Palacio de Bellas Artes, MUNAL, Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y otros recintos amanecieron cerrados por protestas sindicales del INBAL
September 11, 2025
 · 
Tania Franco
Luis Barragán - Galería Saenger
Arte y Cultura
Maria Svarbova convierte la arquitectura de Luis Barragán en una obra de arte
Una serie fotográfica que transforma los muros de Barragán en un santuario visual nunca antes visto
September 09, 2025
 · 
Tania Franco
Prima Facie - Regina Blandón
Arte y Cultura
¿Eres amante del drama? Estas obras de teatro en CDMX son para ti
Si te gusta el teatro y el drama, estas 3 puestas en escena te harán querer ir al teatro, con Regina Blandón de elenco, entre otros grandes actores mexicanos
September 08, 2025
 · 
Tania Franco
papa-leon-canoniza-a-carlo-acutis-santo.jpeg
Arte y Cultura
El papa León XIV canoniza a Carlos Acutis, el primer santo millennial
“El influencer de Dios” se convierte en el primer santo, fallecido en 2006 a los 15 años de edad
September 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez