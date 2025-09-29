Suscríbete
Nueva exposiciones temporales en museos de la CDMX y la apertura de un museo muy esperado

Desde la inauguración de Museo Casa Kahlo, hasta una mirada íntima al legado de Tina Modotti

September 29, 2025 
Tania Franco
Frida Kahlo

Michael Ochs Archives/Getty Images

El arte abunda en la CDMX, con nuevas exposiciones de arte temporales en museos icónicos y un nuevo museo de Frida Kahlo.

Museo Jumex: The Tiger’s Code

Tina Modotti llega al Museo Jumex con una exquisita combinación entre el cine mudo, la fotografía mexicana del siglo XX y el arte contemporáneo. Una experiencia rica, donde podrás ver todas las etapas de la actriz, desde fotos hasta activismo y espionaje.

Museo de Memoria y Tolerancia: Infancias en silencio

Es una exposición temporal que expone un tema muy fuerte acerca de la violencia que viven en México los niños y adolescentes. Es una mirada cruda que invita al cuestionamiento.

Museo Casa Kahlo

Una mirada íntima al hogar que perteneció a los padres de Frida, un lugar no solo donde ella compartió momentos íntimos en familia, sino que también consideraba un refugio.

A tan solo unas cuadras de “La Casa Azul” encontrarás un bordado realizado por Kahlo en su niñez, además de utensilios utilizados por la artista.

Estas tres novedades artísticas de la CDMX ya son buenos planes para deleitarte el fin de semana con tu familia o seres queridos.

Comunicóloga en Medios Digitales
