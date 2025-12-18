Los Premios Oscar en 2029 se transmitirán exclusivamente por Youtube

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que los Premios Oscar dejarán ABC y se transmitirán en Youtube gratis para todo el mundo a partir del 2029, en un contrato con duración inicial de cinco años que estipula retención de derechos hasta 2033.

El acuerdo entrará en vigor con la 101 edición de los premios de la codiciada estatuilla dorada , la de 2029 y finalizara en 2033, según señaló la academia en un comunicado, lo que supone que la cadena ABC, que se ha ocupado de la retransmisión de la gala desde 1976, lo hará por última vez en la edición de 2028.

Además de la ceremonia de los Oscar, incluirá todo lo relacionado con los premios, como la alfombra roja, el Governors Ball (Baile de los Gobernadores), el anuncio de las nominaciones, el almuerzo de los nominados, la gala de los premios científicos y técnicos y cualquier otro evento que forme parte de la importante premiación.

El popular canal de videos ayudará a que los Oscar sean accesibles para toda la audiencia global posible, mediante funciones como subtítulos y pistas de audio disponibles en varios idiomas.