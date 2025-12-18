Yolanda Andrade envía mensaje desde el hospital tras fuerte recaída

A días de haber ingresado al hospital, Yolanda Andrade reapareció en redes sociales indicando que ya fue dada de alta. En su cuenta oficial de Instagram, la presentadora publicó una foto de la Virgen de Guadalupe y envió un mensaje agradeciendo a sus seguidores que han estado pendientes de su salud en los últimos días.

“Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso”, indicó la famosa que ya se encuentra en su casa para recuperarse.

Ante la incertidumbre sobre su estado de salud, Yolanda Andrade dijo, “les informo que estoy en recuperación, en mi casa. Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio. Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026", expresó.

Fue en agosto cuando la conductora reveló que padece dos enfermedades degenerativas incurables, las cuales afectan progresivamente su movilidad y su capacidad para hablar.