Sofía Aragón recibe amenazas por defender el triunfo de Fátima Bosch

La Mexicana Universal 2019, Sofía Aragón explicó que recibió hate por un video en el que habló sobre la necesidad de que la organización sea transparente para no dañar el triunfo de Fátima Bosch. “Yo hice un video refiriéndome a lo injusto que es la organización en cuanto a que, si no se muestra la transparencia, ella no iba a vivir un año justo. Creo que se mal entendió, porque algunas personas, ahora me empezaron a tirar hace a mi”, explicó.

Sofía dijo que más allá de las críticas recibió amenazas en su contra, “hubieron personas que hasta me amenazaron de muerte, tengo comentarios en mis redes de ‘ojala te embolsen pronto’, ‘ojalá estés bajo tierra pronto y todo porque hice un video en el que yo hablaba de la importancia de la transparencia”.

Ante la ola de ataques, Sofía dijo que su mensaje nunca estuvo dirigido en contra de la modelo Fátima Bosch, sino a la transparencia de la organización. “Jamás en la vida me atrevería, ni a atacar a Fátima, ni a atacar a ninguna mujer, ni desearle a ninguna persona que esté viviendo lo que está viviendo ella”, añadió tras compartir su punto de vista sobre el certamen de belleza que se ha visto afectado por las investigaciones en contra de sus dueños.