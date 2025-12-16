Obras de teatro poco conocidas en CDMX que merecen estar en tu radar

La Ciudad de México es uno de los epicentros teatrales más importantes de Latinoamérica, pero más allá de los grandes musicales y montajes comerciales, existe una escena vibrante de obras poco conocidas que apuestan por historias profundas, formatos íntimos y narrativas poderosas. Si buscas algo distinto para tu próxima salida cultural, estas cinco obras de teatro en CDMX merecen toda tu atención.

La Nota

Julián, un psicoanalista en plena crisis, decide terminar con todo… hasta que su esposa Magda llega antes de tiempo y lo encuentra con la soga al cuello. A partir de ese momento, se desata una guerra de pareja tan divertida como conmovedora, donde salen a la luz verdades nunca dichas.

Escrita por Audrey Schebat, La Nota combina humor, sarcasmo y ternura para retratar lo complejo del amor cuando se enfrenta a su punto más honesto.

Cruise

Protagonizada en México por Alejandro Speitzer, esta obra del dramaturgo británico Jack Holden narra la historia de un joven gay que vive con VIH en el Londres de los años 80, en plena crisis del sida.

Cruise es un relato crudo, sensible y poderoso sobre identidad, deseo, miedo y resistencia, que conecta emocionalmente con el espectador desde el primer minuto.

Personas, lugares y cosas

Este montaje se adentra en el mundo de la adicción, la identidad y la reconstrucción personal a través de una protagonista que enfrenta su propia caída mientras intenta redefinirse lejos de los excesos.

Con una narrativa fragmentada y actuaciones intensas, Personas, lugares y cosas es una de esas obras que dejan preguntas abiertas mucho después de que cae el telón.

Siete veces adiós

Este musical íntimo explora las distintas etapas de una relación: el enamoramiento, la rutina, los silencios y las rupturas. A través de canciones y escenas profundamente emocionales, la obra conecta con cualquiera que haya amado… y perdido.

Siete veces adiós se ha convertido en una joya de culto para quienes buscan teatro emocional y cercano.

Qué desastre de función (últimas fechas)

Esta obra es un homenaje al teatro dentro del teatro: una compañía intenta montar una obra que sale mal… muy mal. Lo que sigue es una avalancha de errores, accidentes y carcajadas que han convertido a Qué desastre de función en un fenómeno internacional.

Actualmente se encuentra en sus últimas funciones, por lo que es una gran oportunidad para descubrirla antes de que se despida de la cartelera.

Estas obras demuestran que el teatro en la Ciudad de México no solo vive de grandes producciones, sino también de historias valientes, actores comprometidos y propuestas que apuestan por la emoción y la reflexión. Si buscas experiencias culturales distintas, estas puestas en escena son una invitación a redescubrir el escenario desde otro lugar.