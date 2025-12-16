Suscríbete
Personalidades

Kate Winslet alza la voz sobre la edad y la presión estética en Hollywood

La actriz conmovió con sus retadoras palabras y defiende mostrarse real, con arrugas y sin filtros

Diciembre 16, 2025 • 
Tania Franco
Kate Winslet firma contrato para que no retoquen sus fotos

Kate Winslet volvió a abrir una conversación necesaria dentro de la industria del entretenimiento: la presión estética que enfrentan las mujeres con el paso del tiempo y la urgencia de normalizar el envejecimiento femenino frente a la cámara. A sus 50 años, la actriz dejó claro que mostrarse tal como es no solo es una decisión personal, sino una postura consciente frente a un sistema que históricamente ha castigado la edad.

Para Winslet, verse como una “persona normal” es un acto de responsabilidad. La actriz explicó que permitir que su rostro muestre movimiento y arrugas es fundamental para ella porque busca liderar con el ejemplo.

Por eso verse como una persona normal, tener un rostro que se mueve, tener todas las arrugas que mis 50 años espero que muestren, importa muchísimo, porque quiero liderar con el ejemplo.
Kate Winslet.

En un entorno donde los filtros, los retoques y la perfección artificial known dominan la narrativa visual, Winslet subrayó la importancia de ofrecer otra imagen posible a las mujeres jóvenes. Que puedan mirarla y reconocerse sin culpa ni exigencias irreales.

Quiero que las mujeres jóvenes miren mi cuerpo, mi rostro, y digan: ‘oh, ese es uno normal’.
Kate Winslet.

La actriz también destacó que las mujeres que más admira dentro de su industria son aquellas que han envejecido con libertad y autenticidad. Mujeres de 70, 75 u 80 años que siguen siendo talentosas, hermosas y visibles, recordándonos que la belleza no desaparece con el tiempo, solo se transforma.

Kate Winslet
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
WhatsApp Image 2025-12-09 at 19.02.40.jpeg
Personalidades
Emily Cattan: la bailarina mexicana que conquista escenarios alrededor del mundo
Diciembre 15, 2025
 · 
Isabela Gonzalez
Las emotivas memorias de Alejandro Fernández sobre Vicente Fernández, a cuatro años de su fallecimiento
Personalidades
Las emotivas memorias de Alejandro Fernández sobre Vicente Fernández, a cuatro años de su fallecimiento
Diciembre 12, 2025
 · 
Tania Franco
Michael Bublé y el Papa Leo XIV
Personalidades
Así fue el emotivo encuentro de Michael Bublé con el Papa León XIV
Diciembre 09, 2025
 · 
Tania Franco
ivana-de-maria-embarazo.jpeg
Personalidades
Ivana de María espera su primer hijo con Andrés del Sol
Diciembre 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ca-dec-2025-destacado.jpg
Personalidades
Eugenia Rodríguez Cantú nos habla de su familia, emprendimiento y su novio Tony Slim Jr
No es cualquier portada, es la primera en su historia y la de nuestro 23 aniversario. De la mano de Chopard, la empresaria regia nos platica todo sobre su vida personal y amorosa
Noviembre 25, 2025
 · 
Camila Torre Forcén
Ellas son las mamás de los hijos de Alfonso Cuarón
Personalidades
Quiénes son las madres de los hijos de Alfonso Cuarón
Noviembre 28, 2022
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Quien-es-Rodrigo-Saval-el-futuro-esposo-de-Paulina-Goto
Personalidades
Quién es Rodrigo Saval, el futuro esposo de Paulina Goto
Diciembre 05, 2022
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
hijos de carlos salinas
Personalidades
Los hijos de Carlos Salinas de Gortari: así son sus vidas hoy
Marzo 06, 2021
 · 
Comercial