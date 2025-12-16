Las tendencias estéticas para recibir el 2026 con tu mejor versión

De acuerdo con la reconocida cirujana plástica y reconstructiva colombiana Laura Cala, diciembre se ha convertido en uno de los meses con mayor demanda quirúrgica. “Las vacaciones permiten tomarse el tiempo necesario para recuperarse y regresar al mundo laboral con una imagen renovada, fresca y segura”, explica la especialista.

Siluetas definidas, naturales y armónicas

La estética corporal actual apuesta por cuerpos atléticos y proporcionados, lejos de los excesos. Procedimientos como la lipoescultura de alta definición encabezan la lista de los más solicitados. “La mayoría de los pacientes buscan disminuir medidas, definir el abdomen y lograr una figura más armónica, con técnicas menos invasivas y recuperaciones mucho más rápidas”, señala Cala.

La tecnología de última generación permite hoy menor sangrado, menos anestesia y resultados precisos. Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la lipectomía con amarre muscular, ideal para mujeres en postparto, pacientes postbariátricos o personas con flacidez abdominal.

En cuanto a la silueta posterior, la lipoinyección glútea sigue siendo protagonista. “Buscamos un resultado elegante y natural, que realce la figura y haga que los glúteos luzcan como un durazno”, comenta la cirujana.

Bustos y pectorales: el nuevo lujo es lo natural

La cirugía mamaria continúa evolucionando hacia resultados más sutiles. El aumento de busto se orienta hoy a un volumen equilibrado, con escotes sofisticados y proporciones naturales. “Hay una clara preferencia por senos que se vean naturales, pero con presencia”, afirma Cala.

En el caso de los hombres, la corrección de ginecomastia —el exceso de tejido en el área pectoral— es cada vez más común, permitiendo recuperar una apariencia firme y masculina.

Rostros rejuvenecidos sin perder identidad

El rostro también se transforma en esta temporada. Entre los procedimientos más solicitados destaca la técnica Fox Eyes, una frontoplastia endoscópica que eleva la cola de la ceja y rejuvenece el tercio superior del rostro, aportando una mirada más fresca y elegante.

La blefaroplastia es otra de las favoritas, incluso en pacientes desde los 30 años, ideal para eliminar el exceso de piel en los párpados. Para pieles más maduras, el lifting facial permite tensar tejidos y restaurar ligamentos, logrando un rejuvenecimiento natural y armónico.

La rinoplastia funcional y estética, válida desde los 18 hasta los 65 años, continúa siendo un clásico atemporal, combinando belleza y salud respiratoria.

Menos invasión, más bienestar

La gran tendencia de la medicina estética actual es clara: menor invasividad y mayor comodidad. “Hoy los pacientes buscan menos anestesia general, tiempos quirúrgicos más cortos y recuperaciones express”, subraya la doctora.

Gracias a técnicas modernas, muchos procedimientos pueden realizarse con sedación y anestesia local, permitiendo incluso reincorporarse a la rutina laboral al día siguiente.

Para quienes desean refrescar su imagen sin pasar por quirófano, Soul by Cala ofrece tratamientos no invasivos como radiofrecuencia, ultrasonido HIFU, bioestimuladores y ácido hialurónico, ideales para mantener una apariencia luminosa y juvenil.

Más allá de la estética, la motivación es profunda: bienestar, seguridad y confianza personal.

“El cambio positivo que experimenta un paciente al verse en el espejo es invaluable. Mejora su estilo de vida, su autoestima e incluso sus relaciones personales”, concluye Laura Cala.