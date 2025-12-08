Una nueva era del safari de lujo en Sudáfrica

Reconocida desde hace mucho tiempo por su combinación excepcional de lujo, conservación y experiencias auténticas de vida silvestre africana, la reserva inicia ahora un nuevo capítulo con una serie de mejoras significativas, entre ellas el lanzamiento del Shamwari Air Shuttle, que ofrece una forma rápida y lujosa de llegar directamente a la reserva. Esta nueva experiencia de llegada complementa la conclusión de un amplio programa de reforma que revitalizó los seis lodges de lujo 5 estrellas de la reserva, Eagles Crag, Bayethe, Long Lee Manor, Riverdene Family Lodge, Sarili Private Villa y el Sindile Tented Lodge.

Una nueva forma rápida y lujosa de llegar

La reserva acaba de lanzar un nuevo servicio aéreo que conecta Ciudad del Cabo y Johannesburgo directamente con la pista privada de Shamwari. El nuevo servicio hace que uno de los destinos de safari de lujo más extraordinarios de Sudáfrica sea aún más accesible, permitiendo que los viajeros tengan más tiempo para disfrutar de los lodges recientemente renovados y de las iniciativas ampliadas de conservación.

Aventuras de vida silvestre incomparables en el Cabo Oriental de Sudáfrica

Los huéspedes disfrutan de una experiencia de safari inolvidable que combina encuentros emocionantes con la vida silvestre y momentos de conexión profunda con la naturaleza. Los paseos en vehículo dos veces al día, guiados por expertos guardabosques y rastreadores, revelan los ritmos ocultos de la reserva, desde grupos de leones en movimiento hasta avistamientos raros de rinoceronte negro. Las caminatas guiadas ofrecen una perspectiva más inmersiva, destacando detalles del ecosistema como plantas nativas, huellas y las historias que dan forma a esta tierra. Al anochecer, las sesiones de observación de estrellas revelan el cielo africano en toda su grandiosidad, mientras que el paseo en barco por el río Bushman’s ofrece una visión tranquila y sorprendente de la naturaleza de Shamwari.

