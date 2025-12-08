Josh Hutcherson revela el secreto detrás de su acento madrileño

Josh Hutcherson, recordado por su papel como Peeta Mellark en “Los Juegos del Hambre”, está viviendo en Madrid. Lejos del brillo constante de Hollywood, el actor disfruta una vida más tranquila, auténtica y conectada con la cultura hispana.

En una reciente entrevista, Hutcherson sorprendió al hablar español de manera fluida y natural, revelando que el idioma ya forma parte de su día a día.

Soy un chico blanco de Kentucky, y de repente estoy hablando con este acento madrileño… Josh Hutcherson.

Hutcherson contó que, cuando está en lugares donde nadie sabe que habla español, suele escuchar conversaciones sobre él sin que las personas imaginen que entiende cada palabra.

Muchas veces cuando estoy en un lugar y no saben que hablo español, escucho: ‘¿Es él? sí, sí, es él… el actor este… ¿cómo se llama?’ Josh Hutcherson.

La sorprendente obsesión musical de su mamá

Uno de los momentos más virales de la entrevista llegó cuando reveló que su mamá, también originaria de Kentucky, se volvió fan del reggaetón electrónico:

Últimamente está obsesionada con el reggaetón electrónico… A veces me pregunta: ‘Josh, ¿cómo se llama esa canción que dice Con Altura?’ Josh Hutcherson.

Madrid no solo le ha dado un nuevo hogar, sino también la oportunidad de conectar con millones de fans hispanohablantes. Su dominio del idioma le permite participar en entrevistas, proyectos y conversaciones que antes no imaginaba.

El actor ha encontrado en España un ambiente más humano, diverso y creativo, donde puede disfrutar el día a día sin la presión constante de la industria estadounidense.