Suscríbete
Entretenimiento

Josh Hutcherson revela cómo es su relación actual con los protagonistas de “Los Juegos del Hambre”

El actor que interpretó a “Peetah” en la saga compartió cómo es su relación actual con sus Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth

Noviembre 20, 2025 • 
Tania Franco
Josh Hutcherson revela cómo es su relación actual con los protagonistas de The Hunger Games

Murray Close/Getty Images

Josh Hutcherson abrió una ventana nostálgica al hablar de su vínculo con Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth y el resto del elenco de “The Hunger Games”, a más de una década del estreno de la saga que marcó a toda una generación. El actor aseguró que sí mantienen contacto, aunque la dinámica ha cambiado con los años y las agendas imposibles:

La gente tiene hijos, rueda por todo el mundo… no hablamos todo el tiempo, pero cuando lo hacemos es como volver exactamente al mismo lugar.
Josh Hutcherson.

Recordando las grabaciones, Hutcherson no pudo evitar reírse de lo caóticas (y divertidas) que fueron. “Cada vez que veo clips pienso: no puedo creer que logramos terminar esas películas. Entre las ocurrencias de Jen, Liam y yo… era un milagro sacar cada día de rodaje adelante”, bromeó. También reveló que esos años fueron su etapa formativa: “Para mí fue como mi universidad, de los 18 a los 22. No aprendí nada, pero la pasé increíble”.

Josh Hutcherson revela cómo es su relación actual con los protagonistas de The Hunger Games

Murray Close/Getty Images

La camaradería, el humor y el cariño siguen intactos. Y aunque sus caminos profesionales avanzan en direcciones distintas, Hutcherson deja claro que el espíritu del distrito 12 permanece vivo cada vez que se reencuentran.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Kevin Jonas lanza su primer canción
Entretenimiento
⁠Kevin Jonas lanza su primer canción como solista, este fue su emotivo mensaje
Noviembre 20, 2025
 · 
Tania Franco
salmon-miss-universojpeg
Entretenimiento
Miss Noruega sorprende con traje de “salmón” en Miss Universe 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
representante-jamaica.jpeg
Entretenimiento
Gabrielle Henry, la representante de Jamaica en Miss Universe 2025 sufrió fuerte caída
Noviembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paris-hilton-casa-los-angeles-incendio.jpg
Entretenimiento
Paris Hilton aclara supuesto intento de reclutamiento para Jeffrey Epstein
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nicole-kidman-urban-divorcio.jpeg
Entretenimiento
Keith Urban habla del impacto emocional que le dejó su ruptura con Nicole Kidman
El cantante reconoció públicamente la angustia y la soledad que vivió tras su separación de la actriz
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-traje-tipico.jpeg
Entretenimiento
Fátima Bosch desfiló en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025 con este look
Miss México deslumbró con un diseño artesanal con penacho, colibríes y rosas rojas, inspirado en la diosa mexica Xochiquétzal
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-audiencia.jpeg
Entretenimiento
Christian Nodal revela qué pasó tras la audiencia en Reclusorio Oriente
El cantante dio sus primeras declaraciones luego de terminar la audiencia donde se definió su situación legal por el presunto uso de documentos falsos en contratos con la disquera Universal Music
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El video de Rosalía cantando en las calles hace 14 años que hoy emociona al mundo
Entretenimiento
El video de Rosalía cantando en las calles hace 14 años que hoy emociona al mundo
La grabación rescatada en redes muestra a la cantante española interpretando en Barcelona mucho antes de convertirse en una estrella global
Noviembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
Ariana Grande detiene a la prensa en la alfombra roja de Wicked
Entretenimiento
Ariana Grande detiene a la prensa en la alfombra roja de Wicked: “Paren, por favor”
La cantante pidió a los reporteros bajar el volumen de sus voces, recordando que ha hablado abiertamente sobre su ansiedad
Noviembre 18, 2025
 · 
Tania Franco