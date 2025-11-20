Josh Hutcherson revela cómo es su relación actual con los protagonistas de “Los Juegos del Hambre”

Josh Hutcherson abrió una ventana nostálgica al hablar de su vínculo con Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth y el resto del elenco de “The Hunger Games”, a más de una década del estreno de la saga que marcó a toda una generación. El actor aseguró que sí mantienen contacto, aunque la dinámica ha cambiado con los años y las agendas imposibles:

La gente tiene hijos, rueda por todo el mundo… no hablamos todo el tiempo, pero cuando lo hacemos es como volver exactamente al mismo lugar. Josh Hutcherson.

Recordando las grabaciones, Hutcherson no pudo evitar reírse de lo caóticas (y divertidas) que fueron. “Cada vez que veo clips pienso: no puedo creer que logramos terminar esas películas. Entre las ocurrencias de Jen, Liam y yo… era un milagro sacar cada día de rodaje adelante”, bromeó. También reveló que esos años fueron su etapa formativa: “Para mí fue como mi universidad, de los 18 a los 22. No aprendí nada, pero la pasé increíble”.

Murray Close/Getty Images

La camaradería, el humor y el cariño siguen intactos. Y aunque sus caminos profesionales avanzan en direcciones distintas, Hutcherson deja claro que el espíritu del distrito 12 permanece vivo cada vez que se reencuentran.