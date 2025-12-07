Suscríbete
Katy Perry y Justin Trudeau presumen su relación en Instagram

La cantante confirmó su relación con el exprimer ministro canadiense

Diciembre 06, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Katy Perry y Justin Trudeau presumieron su relación en redes sociales, después de varios meses de rumores y apariciones discretas. Fue mediante su cuenta de Instagram que la cantante confirmó su romance con una serie de fotos y videos donde ambos demuestran la química que existe entre ellos.

En el marco de la gira de la artista por Japón, Katy publicó imágenes y videos junto a su pareja que demuestran el vínculo afectuoso que han construido. Entre las imágenes aparece una selfie de ambos bajo la luz otoñal japonesa. Además de un video en el que comparten una cena e intercambian miradas románticas.

Con esta publicación, Katy sorprendió a sus seguidores haciendo oficial la relación que llevaba meses generando rumores. Ambos aparecen relajados y sonrientes en el post titulado, “Tiempos de Tokio en tour y más”. La relación de ambos comenzó luego de que en julio, se confirmara el fin de la relación entre Katy Perry y Orlando Bloom.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
