Juanpa Zurita y Macarena Achaga brillan durante el fin de semana de los Oscar

El creador, actor y productor mexicano Juanpa Zurita fue uno de los invitados destacados del Oscar Weekend en Los Ángeles, donde se integró al Host Committee del Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party, uno de los eventos filantrópicos más importantes que se celebran durante la noche de los Premios Oscar.

Es un honor poder ser parte de un evento que combina entretenimiento con impacto real. Siempre he creído que cuando tienes una plataforma también tienes una responsabilidad, y apoyar causas como esta es algo muy importante para mí. Juanpa Zurita.

Durante esta ocasión especial, asistió acompañado por su hermana y por su pareja, la actriz Macarena Achaga, con quienes compartió este momento clave dentro de uno de los encuentros más influyentes de la industria del entretenimiento.

Organizado por Elton John y David Furnish, el evento reúne cada año a actores, directores, productores, músicos y líderes culturales con el objetivo de recaudar fondos destinados a programas de prevención y tratamiento del VIH a nivel mundial a través de la Elton John AIDS Foundation.

La presencia de Zurita en este comité refleja el creciente impacto del talento latino dentro del ecosistema global del entretenimiento. Para el creador mexicano, participar en este encuentro representa también una oportunidad para impulsar causas sociales desde una plataforma internacional.