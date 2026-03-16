Revista
Entretenimiento

Juanpa Zurita y Macarena Achaga brillan durante el fin de semana de los Oscar

El creador, productor y actor mexicano formó parte del comité anfitrión de uno de los eventos filantrópicos más importantes del Oscar Weekend en Los Ángeles

Marzo 16, 2026 • 
Tania Franco
Juanpa Zurita y Macarena Achaga, la pareja mexicana que conquista el Oscar Weekend

Cortesía.

El creador, actor y productor mexicano Juanpa Zurita fue uno de los invitados destacados del Oscar Weekend en Los Ángeles, donde se integró al Host Committee del Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party, uno de los eventos filantrópicos más importantes que se celebran durante la noche de los Premios Oscar.

Es un honor poder ser parte de un evento que combina entretenimiento con impacto real. Siempre he creído que cuando tienes una plataforma también tienes una responsabilidad, y apoyar causas como esta es algo muy importante para mí.
Juanpa Zurita.

Durante esta ocasión especial, asistió acompañado por su hermana y por su pareja, la actriz Macarena Achaga, con quienes compartió este momento clave dentro de uno de los encuentros más influyentes de la industria del entretenimiento.

Juanpa Zurita y Macarena Achaga, la pareja mexicana que conquista el Oscar Weekend

Cortesía.

Organizado por Elton John y David Furnish, el evento reúne cada año a actores, directores, productores, músicos y líderes culturales con el objetivo de recaudar fondos destinados a programas de prevención y tratamiento del VIH a nivel mundial a través de la Elton John AIDS Foundation.

La presencia de Zurita en este comité refleja el creciente impacto del talento latino dentro del ecosistema global del entretenimiento. Para el creador mexicano, participar en este encuentro representa también una oportunidad para impulsar causas sociales desde una plataforma internacional.

Juanpa Zurita Macarena Achaga
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
premios-oscar.jpeg
Entretenimiento
El verdadero nombre de los Premios Oscar y el significado del diseño
Marzo 15, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
eiza-gonzalez.jpeg
Entretenimiento
Eiza González deslumbra en el SXSW con un look elegante
Marzo 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
hijos-de-emmanuel.jpeg
Entretenimiento
Emmanuel celebra sus 50 años de trayectoria artística con una emotiva misa
Marzo 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jose-angel-bichir.jpeg
Entretenimiento
Familia de José Ángel Bichir revela cómo se encuentra el actor tras sufrir accidente
Marzo 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
" href="https://www.caras.com.mx/entretenimiento/adrian-grenier-revela-la-razon-de-por-que-no-regresara-como-nate-en-the-devil-wears-prada-2" > Adrian Grenier revela la razón de por qué no regresará como Nate en "The Devil Wears Prada 2"
Entretenimiento
Adrian Grenier revela la razón de por qué no regresará como Nate en “The Devil Wears Prada 2"
El actor explicó que fue una decepción no recibir la llamada para la secuela y cree que el rechazo de algunos fans hacia su personaje pudo influir en la decisión
Marzo 14, 2026
 · 
Tania Franco
guillermo-del-toro-mejores-peliculas
Entretenimiento
¿Por qué Guillermo del Toro quedó fuera de los Oscars 2026?
Analizamos quién decide las nominaciones a los Óscar y las razones que podrían estar detrás de la ausencia del cineasta
Enero 22, 2026
 · 
Tania Franco
Anne Hathaway y Adrian Grenier - El diablo viste a la moda
Entretenimiento
¿Nate era el verdadero villano en El diablo viste a la moda? Esto dijo Anne Hathaway
La actriz respondió a la teoría viral que acusa al personaje de Adrian Grenier de ser el verdadero antagonista de la historia
Septiembre 09, 2025
 · 
Tania Franco
JAIME.CAMIL.BY.ALONSO.ISABELLA.MURILLO.2026.13.jpg
Entretenimiento
EN PORTADA Jaime Camil rompe el silencio sobre la época “difícil” de su carrera
El actor regresa a México para hacer teatro musical y, a corazón abierto, nos habla de su familia, de cuando se le subió la fama, la compleja relación con su padre y la salud mental masculina
Marzo 11, 2026
 · 
Lucía Alarcón de Zamacona