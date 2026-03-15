Adrian Grenier revela la razón de por qué no regresará como Nate en “The Devil Wears Prada 2"

La esperada secuela de The Devil Wears Prada estrena el próximo 1 de mayo de 2026, pero uno de los personajes del filme original no formará parte de esta nueva entrega. El actor Adrian Grenier, quien interpretó a Nate, el novio de Andy Sachs, reveló recientemente la razón por la que no regresará en The Devil Wears Prada 2.

En declaraciones retomadas por medios internacionales, el actor explicó que nunca recibió la invitación para volver al proyecto.

Obviamente fue una decepción no recibir la llamada para estar en la secuela, pero también entiendo que hay cierto backlash con Nate, el personaje. Adrian Grenier.

Durante los últimos años, muchos espectadores han reanalizado la película y cuestionado el comportamiento de Nate, señalando que en varias escenas parecía poco comprensivo con el crecimiento profesional de Andy dentro de la revista Runway. Esa interpretación ha llevado a que algunos fans incluso lo consideren uno de los “villanos” de la historia.

Es una decepción, pero deja espacio para un hermoso spin-off en el que Nate tenga su propia película. Adrian Grenier.

Mientras tanto, The Devil Wears Prada 2 sí contará con el regreso de varias figuras clave del elenco original, entre ellas Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes retomarán sus icónicos papeles en una de las películas más recordadas del cine de moda.

Casi veinte años después de su estreno, sigue generando conversación entre los fans, y la secuela promete revivir uno de los universos más icónicos del cine contemporáneo.