¿Nate era el verdadero villano en El diablo viste a la moda? Esto dijo Anne Hathaway

Desde su estreno en 2006, El diablo viste a la moda se convirtió en un clásico del cine moderno. Pero más allá de los icónicos looks y la imponente Miranda Priestly, hay un debate que sigue generando discusiones: ¿Nate, la pareja de Andy Sachs, fue en realidad el villano de la película?

Nate, interpretado por Adrian Grenier, aparece como un joven chef que vive con Andy. Aunque al inicio su relación parece estable, pronto comienza a deteriorarse cuando ella se entrega por completo a su trabajo en la revista Runway. Andy descubre su talento y empieza a priorizar su carrera, mientras que Nate insiste en que la relación debería estar primero, lo que muchos fans vieron como un freno a su crecimiento profesional.

Sylvain Gaboury/FilmMagic

La respuesta de Anne Hathaway

En una entrevista, Hathaway fue consultada sobre esta teoría que se viralizó en redes. Su reacción sorprendió a los fans:

¡No, lo siento, no! Creo que ambos eran muy jóvenes y estaban descubriéndose. Sí, él se comportó como un inmaduro. Pero yo también lo fui en mis veintes, y espero haber crecido. No me gustaría que me definieran por mis peores momentos de esa edad, así que no lo veo como un villano en realidad. Anne Hathaway.

Con esta reflexión, la actriz ofreció una mirada más empática, reconociendo los errores de ambos y restando peso a la idea de que Nate fuera “el gran villano” de la historia.

Que esta discusión resurja casi dos décadas después demuestra la fuerza cultural de El diablo viste a la moda. Más allá de ser una comedia sobre moda, la cinta refleja los dilemas entre la ambición personal, las relaciones y las decisiones que marcan el rumbo de la vida adulta.