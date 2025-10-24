Pandora ilumina la temporada con The Nightmare Before Christmas

Una historia entre dos mundos

La colección captura la esencia de la película a través de charms que brillan en la oscuridad, símbolos que conectan el misterio de Halloween con la calidez de la temporada navideña.

El charm principal presenta a Jack Skellington en su versión navideña, vestido de Santa Claus, diseñado en plata esterlina con esmalte rojo y blanco, mientras que Zero, su fiel compañero, flota en un diseño etéreo que aporta un toque de luz y fantasía.

Cada pieza está elaborada con el detalle artesanal que distingue a Pandora, equilibrando el humor sombrío de Burton con la elegancia característica de la marca. Es una colección pensada para quienes disfrutan del encanto gótico y del diseño con personalidad; piezas que iluminan desde las sombras y trascienden las temporadas, ideales para celebrar tanto el espíritu de Halloween como la magia de la Navidad, llevando siempre consigo a los personajes más icónicos y entrañables de la historia.

Más allá de la temporada

Lejos de ser una colección de un solo momento, Pandora x The Nightmare Before Christmas celebra la dualidad entre lo oscuro y lo luminoso, entre el misterio y la alegría. Los charms se convierten en recordatorios de que la creatividad y la magia no se limitan a una fecha, sino que pueden brillar todo el año.