Pantone anuncia que el color del año 2026 es “Cloud Dancer”

El sistema global de estandarización de colores, presentó su color del año, un blanco neutral que “simboliza una influencia calmante en una sociedad que redescubrirá el valor de la reflexión silenciosa”.

Diciembre 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
En la recta final del año, Pantone Color Institute dio a conocer el color que mejor nos representará este año que viene. Este recoge el testigo de Mocha Mousse, que fue elegido Color del Año 2025, que evocaba la calidad del cacao, el chocolate y el café, apelando al deseo de bienestar.

Bautizado como Cloud Dancer, es el color ideal para quienes prefieren un estilo monocromático. Pantone lo definió de la siguiente manera, “un blanco discreto con una presencia discreta, sirviendo como una declaración de principios de simplicidad, ya sea con una camisa clásica, una camisera o unos vaqueros, o con ropa deportiva y trajes”. Este color brinda una sensación de suavidad ondulante, que se refleja en siluetas esponjosas y abultadas, un acolchado extragrande y formas redondeadas, promoviendo la relajación y el bienestar”.

Este color combina a la perfección con todos los demás colores, realzando en lugar de destacar, presentando un contraste que permite que los demás destaquen. De acuerdo con las redes sociales de Pantone es, “un alto blanco neutral cuya presencia aireada actúa como un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso... un blanco ondulado imbuido de serenidad, invita a la verdadera relajación y concentración, permitiendo que la mente vague y la creatividad respire”. Además, la directora ejecutiva de Pantone, Lee Eisman, complementó diciendo, “Cloud Dancer”, deriva entre la luz y el etéreo, una calma viva que invita a la renovación, visión en serenidad y liberación creativa”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
