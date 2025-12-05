Suscríbete

Pantone

pantone-color-2026.jpeg
Moda
Pantone anuncia que el color del año 2026 es “Cloud Dancer”
El sistema global de estandarización de colores, presentó su color del año, un blanco neutral que “simboliza una influencia calmante en una sociedad que redescubrirá el valor de la reflexión silenciosa”.
Diciembre 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez